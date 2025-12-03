ETV Bharat / state

उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन, वक्फ संपत्ति पंजीकरण में परेशानी, सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग

लखनऊ/मेरठ : वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है. लेकिन पिछले एक सप्ताह से पोर्टल का सर्वर लगातार डाउन रहने के कारण उत्तर प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बावजूद पंजीकरण की रफ्तार बेहद धीमी है. वहीं मेरठ में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पदाधिकारियों ने कमिश्नर से मिलकर तारीख बढ़ाने की मांग की.



मुस्तकीम 3 दिन से परेशान: एटा से आए आवेदक मोहम्मद जमां खान ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से लखनऊ में डटे हैं, लेकिन सर्वर बंद होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा. सरकार को इसकी अवधि कम से कम 6 महीने बढ़ानी चाहिए. बोर्ड से कोई मदद नहीं मिल रही, चेयरमैन ही दफ्तर नहीं आते तो अधिकारी कैसे काम करेंगे?

उम्मीद पोर्टल का सर्वर ठप (Video Credit; ETV Bharat)

बिना सर्वर के पंजीकरण कैसे होगा?: लखीमपुर के अतहर अली ने बताया कि उन्हें कागज लेने के लिए बुलाया गया है, अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ. बाराबंकी के शान मोहम्मद बकाई ने कहा कि उन्हें दफा-37 के कागज मिल गए हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रही. जौनपुर के शहीद खान ने बताया कि उन्हें अचानक सूचना मिली, अब न तो गजट में नाम है और न पोर्टल पर मदद मिल रही है. आगरा से आए सरवर हुसैन ने कहा कि 2 तारीख हो चुकी है. 5 दिसंबर आखिरी तारीख है. ऐसे में बिना सर्वर के पंजीकरण कैसे होगा?



सर्वर काम नहीं कर रहा: आवेदक सैयद बदरुल हसन ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है. एक कर्मचारी पर सौ लोगों का बोझ है, ऊपर से सर्वर भी काम नहीं कर रहा. लोग न खा पा रहे हैं, न सो पा रहे.



धर्मगुरु ने उठाए सवाल: मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि उम्मीद पोर्टल या तो अज्ञानता में बनाया गया है या जानबूझकर इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि लोग अपनी वक्फ संपत्ति दर्ज न कर सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि एक जिले में केवल एक मुतवल्ली दर्ज हो सकता है, जबकि कई वक्फ होते हैं. एक ही स्थान पर मौजूद मस्जिद, इमामबाड़ा और कब्रिस्तान में से केवल एक को दर्ज किया जा रहा है. एक वक्फ के कई खसरे होते हैं, लेकिन पोर्टल पर केवल एक ही स्वीकार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब अन्य सरकारी पोर्टल तेजी से काम कर रहे हैं, तो केवल उम्मीद पोर्टल ही बार-बार क्यों ठप हो रहा है?



शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की मांग: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पिछले एक हफ्ते से लगातार सर्वर डाउन है. शिया बोर्ड के पास लगभग 8,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4,000 ही अब तक दर्ज हो पाई हैं. उन्होंने सरकार से कम से कम 6 महीने की मोहलत देने की मांग की है. इस संबंध में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा गया है.



वक्फ संपत्तियों की स्थिति: देश में कुल 8 लाख वक्फ संपत्तियां है. उत्तर प्रदेश 1,34,000 संपत्तियां है. जिसमें शिया बोर्ड: लगभग 4,000, और सुन्नी बोर्ड 35,000 के आसपास संपत्तियां है.





समय पर पंजीकरण नहीं हुआ तो बढ़ेगी मुश्किल: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार, यदि कोई संपत्ति समय सीमा में उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा. वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उनके मकदमे सीधे खारिज किए जा सकते हैं.



कैसे होता है पोर्टल पर पंजीकरण: मुतवल्ली को पोर्टल पर लॉगिन कर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, वक्फ बोर्ड से मिला दफा-37, आदेश की कॉपी, फोटो और आधार कार्ड अपलोड करना होता है. इसके बाद संपत्ति पंजीकृत मानी जाती है.



लोगों की एक ही मांग है : उम्मीद पोर्टल की समय-सीमा बढ़ाई जाए और सर्वर को तत्काल दुरुस्त किया जाए, ताकि वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रह सकें.