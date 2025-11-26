ETV Bharat / state

दून के मुख्य चौराहों पर तैनात जवानों के लिए बनेगा पुलिस बूथ, कई सुविधाओं से होगा लैस

देहरादून: शहर के मुख्य चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को धूप, बारिश और ठंड से सुरक्षा करने के लिए नगर निगम ने पूरे शहर में लगाए जाने वाले ट्रैफिक अंब्रेला और पुलिस भूत के लिए नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है. शहर के 9 चौराहों में यह पुलिस बूथ और ट्रैफिक अंब्रेला बनाए जाएंगे. नगर निगम ने नए ट्रैफिक अंब्रेला को विशेष रूप से पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जिसमें कई बातों को ध्यान में रखा गया है.

दरअसल, शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सड़क चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस बूथ और अंब्रेला हटा दिए गए थे. अब इन विकास कार्यों की समीक्षा और संयुक्त सर्वे के बाद नगर निगम ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. नगर निगम ने कंपनी को संशोधित डिजाइन के आधार पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. नई ट्रैफिक अंब्रेला को विशेष रूप से पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. बेहतर दृश्यता और मौसम से सुरक्षा को उच्च गुणवत्ता वाला ग्लास लगाया जाएगा और आरामदायक सहित कार्यात्मक कार्य स्थल के रूप में इन्हें तैयार किया जाएगा. साथ ही पुलिस कर्मियों को धूप, बारिश और ठंड से सुरक्षा मिलेगी, जिससे वह आसानी से ट्रैफिक की निगरानी कर सकेंगे.