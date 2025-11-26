दून के मुख्य चौराहों पर तैनात जवानों के लिए बनेगा पुलिस बूथ, कई सुविधाओं से होगा लैस
शहर के मुख्य चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बरसात, गर्मी और सर्दी के बचाव के लिए अंब्रेला और पुलिस बूथ बनेंगे.
देहरादून: शहर के मुख्य चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को धूप, बारिश और ठंड से सुरक्षा करने के लिए नगर निगम ने पूरे शहर में लगाए जाने वाले ट्रैफिक अंब्रेला और पुलिस भूत के लिए नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है. शहर के 9 चौराहों में यह पुलिस बूथ और ट्रैफिक अंब्रेला बनाए जाएंगे. नगर निगम ने नए ट्रैफिक अंब्रेला को विशेष रूप से पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जिसमें कई बातों को ध्यान में रखा गया है.
दरअसल, शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सड़क चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस बूथ और अंब्रेला हटा दिए गए थे. अब इन विकास कार्यों की समीक्षा और संयुक्त सर्वे के बाद नगर निगम ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. नगर निगम ने कंपनी को संशोधित डिजाइन के आधार पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. नई ट्रैफिक अंब्रेला को विशेष रूप से पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. बेहतर दृश्यता और मौसम से सुरक्षा को उच्च गुणवत्ता वाला ग्लास लगाया जाएगा और आरामदायक सहित कार्यात्मक कार्य स्थल के रूप में इन्हें तैयार किया जाएगा. साथ ही पुलिस कर्मियों को धूप, बारिश और ठंड से सुरक्षा मिलेगी, जिससे वह आसानी से ट्रैफिक की निगरानी कर सकेंगे.
- दिलाराम चौक- घंटाघर जाने वाले रास्ते पर विद्युत पोल के पास अंब्रेला का निर्माण होगा.
- बहल चौक- नैनी बेकरी मार्ग की ओर, फुटपाथ के पीछे भूमि पर अंब्रेला का निर्माण होगा.
- ग्लोब चौक- सहकारी बाजार के बाहर ट्रांसफर के साथ या सेंट जोसेफ स्कूल की चारदीवारी के कोने में पुलिस बूथ बनाया जाएगा.
- बेनी बाजार चौक- ईसी रोड मार्ग की ओर स्थित पुलिस बूथ के साथ पुलिस अंब्रेला का निर्माण होगा.
- बिंदाल पुल- यातायात व्यवस्था के मद्देनजर, हटाए गए पुलिस अंब्रेला को पहले की तरह मार्ग के मध्य में दोबारा से निर्माण होगा.
- किशन नगर चौक- पूर्व स्थल से हटकर, फुटपाथ के पीछे चयनित नवीन स्थल पर पुलिस बूथ का निर्माण किया जाएगा.
- तहसील चौक- पूर्व मध्य स्थल से हटकर, दून अस्पताल मार्ग से लगती हुई दीवार के साथ, फुटपाथ से पीछे चिन्हित स्थल पर अंब्रेला का निर्माण किया जाएगा.
- यमुना कॉलोनी- फुटपाथ पर आवाजाही सुचारू बनाए रखते हुए पुलिस अंब्रेला का निर्माण किया जाएगा.
- प्रिंस चौक- स्मार्ट सिटी की ओर से हटाए गए पुलिस बूथ के स्थान पर फुटफाथ पर बिना पैदल आवाजाही रोके पुलिस बूथ बनाया जाएगा.
नए स्थानों पर भी निर्माण प्रस्तावित: 6 नंबर पुलिया, मोथरोवाला चौक (हरिद्वार बाईपास मार्ग), आईएसबीटी, चंद्रबनी, कमला पैलेस, कुठाल गेट और मॉल ऑफ देहरादून.
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर पहले कई जगहों पर पुलिस बूथ हटाए गए थे. उन्हीं को दोबारा से स्थापित करने के लिए कार्य योजना बन रही थी. नगर निगम ने 14 जगहों को चिन्हित कर लिया है और अब नए तरीके से बनाए जाएंगे. साथ ही इसका काम भी समय से पूरा कर लिया जाएगा.
