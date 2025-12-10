ETV Bharat / state

इंसानों और हाथियों का टकराव हो जाए तो क्या करें? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बताए गए टिप्स

मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए इस अहम कार्यशाला में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सभी परिक्षेत्र से मैदानी अमले के साथ सुरक्षा श्रमिकों को भी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे आने वाले समय में जब हाथी गांव की ओर मूव करें, तो उन्हें रोका जा सके, और मानव हाथी द्वंद की स्थिति को टाला जा सके. एक्सपर्ट्स ने कई उपाय भी बताए कि मानव व हाथियों का टकराव हो भी जाए तो उस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए.

उमरिया : अपने टाइगर्स के लिए देश ही नहीं दुनिया में मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हाथी भी सुर्खियों में रहते हैं. जब-जब हाथी जंगल से बाहर निकलकर मदमस्त होते हैं, तो ग्रामीणों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. ये हाथी समय-समय पर गांव की ओर भी मूव करते रहते हैं, जिससे मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति भी बनती है, जो कई बार खतरनाक साबित होती है. ऐसे में मानव हाथी द्वंद को नियंत्रित करने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार को विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया.

बांधवगढ़ में रह रहे इतने हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक पीके वर्मा ने बताया, '' बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्थाई तौर पर 50 से ज्यादा हाथी रह रहे हैं. मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए और ऐसी स्थिति में किए जाने वाले उपायों को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला क्षेत्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है. ये आयोजन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र में किया गया, जहां हाथियों को लेकर बेहद दिलचस्प और जरूरी बातें बताई गईं, जिनसे मानव और हाथियों के टकराव को रोका जा सके.''

मैदानी वन अमले को दी गई ट्रेनिंग (Etv Bharat)

हाथियों को भगाने बताए कई उपाय

इस कार्यशाला में हाथियों के गांव में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय बताए गए, जैसे कि ट्रिप अलार्म, फ्लिकर लाइट, घरेलू खाद्य पदार्थों से निर्मित स्मेल, मिर्च का धुआं करना ऐसे उपायों को बताया गया, और इनका प्रदर्शन भी किया गया. इसके अलावा WRCS से आए सिद्धार्थ दीक्षित ने जंगली हाथियों की पहचान करने के तरीके और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हाथियों की पहचान करने के महत्व के बारे में भी बताया.

फील्ड स्टाफ को जैकेट, गम बूट बांटे गए (Etv Bharat)

बांधवगढ़ अब हाथियों का गढ़ भी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के अलावा अब हाथियों का भी गढ़ बनता जा रहा है, अब यहां हाथियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ सालों से जो हाथी यहां आए हुए थे अब वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही स्थाई रूप से रह रहे हैं, और फसलों के समय में ये आसपास के गांव की ओर मूव करते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है. इसके साथ ही हाथी गांवों में घुसकर ग्रामीणों व उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

फील्ड स्टाफ को जैकेट, गम बूट बांटे गए

इस कार्यशाला के आखिर में टाइगर रिजर्व के उपसंचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने एक एनजीओ के माध्यम से मिले जैकेट, गम बूट, जूते जैसी सामग्रियों को अपने स्टाफ और सुरक्षा श्रमिकों को भी वितरित किया, जो इन कर्मचारियों के फील्ड में काम करते वक्त काफी काम आएंगे.