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उमरिया में मछली के लालच में मौत का खेल, गीली मिट्टी ने खोला राज, खुदाई करते ही उड़े होश

उमरिया में दोस्तों के साथ मछली पकड़ना युवक को पड़ा भारी, एक गलती में चली गई जान, पुलिस ने किया दोस्तों को गिरफ्तार. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.

UMARIA FRIEND DIED WHILE FISHING
उमरिया में मछली के लालच में मौत का खेल (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: मछली पकड़ने के लिए नदी में बिजली का तार डालना तीन दोस्तों के लिए खतरनाक खेल साबित हुआ. जिसने एक युवक की जान ले ली. करंट की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक सनसनीखेज क्राइम स्टोरी में बदल दिया. घटना के बाद साथ में मौजूद दोनों दोस्तों ने पुलिस को सूचना देने की जगह शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया और वहां से फरार हो गए.

मछली पकड़ने नदी गए थे तीनों दोस्त

मामला उमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मगरघरा का है. एसडीओपी पीएल परस्ते ने बताया कि "तीनों दोस्त मछली पकड़ने और बाद में पार्टी करने की योजना बनाकर घर से निकले थे. मछली पकड़ने के लिए उन्होंने बिजली का तार नदी के पानी में डालने की योजना बनाई. इसी दौरान बिजली का तार पानी में डाला गया और अचानक युवक करंट की चपेट में आ गया. तेज करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किया (ETV Bharat)

युवक का शव दफना फरार हो गए दोस्त

अचानक दोस्त की मौत से दोनों युवक घबरा गए. उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस या मृतक के परिजनों को देने की बजाए मामले को छिपाने का फैसला किया. दोनों ने नदी के पास ही गड्ढा खोदकर युवक के शव को उसमें दफना दिया. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. इधर युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश के बाद जब युवक का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने उमरिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए युवक की तलाश और मामले की जांच शुरू की.

FRIENDS BURIED YOUTH BODY UMARIA
उमरिया पुलिस की गिरफ्त में दोनों दोस्त (ETV Bharat)

गीली मिट्टी देख ग्रामीण को हुआ शक, खुदाई में मिला शव

गीली मिट्टी होने के कारण संदिग्ध स्थान पर एक ग्रामीण की नजर पड़ी और गड्ढे होने की आशंका हुई. उसे लगा यहां कुछ छिपाया गया है. जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध स्थान पर खुदाई कराई गई. जहां खुदाई शुरू होते ही जांच की दिशा बदल गई और मिट्टी के नीचे से युवक का शव बरामद हो गया.

आरोपी गिरफ्तार

एसडीओपी परस्ते ने बताया कि मछली पकड़ने के लिए नदी में बिजली का तार डालने के दौरान युवक की मौत हुई थी. घटना के बाद शव को छुपाने का प्रयास किया गया था. मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है."

Last Updated : September 13, 2026 at 3:28 PM IST

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