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नदी में पलटा ट्रक, कोयले के ढेर और क्षतिग्रस्त केबिन में 9 घंटे फंसा रहा खलासी, ऐसा हुआ रेस्क्यू

उमरिया: नौ घंटे तक जिंदगी और मौत के भी संघर्ष, चारों तरफ कोयला का ढेर और ऊपर से क्षतिग्रस्त ट्रक का केबिन. हर गुजरता मिनट खलासी के लिए किसी बड़ी चुनौती से काम नहीं था. उचेहरा-घोरचत्र नदी के बीच आधी रात को हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक का खलासी सियालाल करीब नौ घंटे तक वाहन के अंदर फंसा रहा. उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस और बचाव दल को क्रेन की मदद से लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलना पड़ा. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

ट्रक चालक भगवान दास ने बताया कि, ''वे धनपुरी से कोयला लेकर मैहर जा रहे थे. रास्ते में अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई, इसके बाद वाहन उछला और अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा.'' चालक के मुताबिक, हादसे के बाद वह कोयले के नीचे दब गया था. लेकिन किसी तरह खुद को बाहर निकलने में सफल रहा. वहीं, खलासी सियालाल ट्रक के भीतर ही फंसा रह गया.''

कोयले से लदा ट्रक धनपुरी की ओर से कटनी मार्ग होते हुए मैहर जा रहा था. इसी दौरान करीब शनिवार रात करीब 12 बजे उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा. हादसे के समय वाहन में चालक भगवान दास और खलासी सियालाल सवार थे. ट्रक के नदी में गिरते ही दोनों अंदर फंस गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया गया.

36 साल का खलासी सिया लाल निवासी खाराहनी नौ घंटे तक ट्रक के भीतर फंसा रहा. उसे बाहर निकालना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया था. ट्रक की स्थिति और उसके भार को लेकर रेस्क्यू में लगातार कठिनाइयां सामने आईं. क्रेन और जेसीबी की मदद से बचाव डल ने काफी मशक्कत की. आखिरकार लंबे इंतजार और प्रयास के बाद खलासी को बाहर निकलने में सफलता मिली.

क्षतिग्रस्त केबिन में 9 घंटे फंसा रहा खलासी (ETV Bharat)

क्रेन और जेसीबी की मदद से बचाई खलासी की जान

नौरोजाबाद थाना प्रभारी बैलेंस शर्मा ने बताया कि, ''घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया. ट्रक में खलासी के फंसे होने के कारण बचाव कार्य काफी चुनौती पूर्ण था. क्रेन और जेसीबी के मदद से लगातार प्रयास किए गए. काफी मशक्कत के बाद सुबह खलासी सियालाल को सुरक्षित बाहर निकल गया. इसके बाद उसे उपचार के लिए पाली अस्पताल भेजा गया. पुलिस टीम पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रही.''

गुना में यात्री बस पलटी, यात्रियों को आई चोट (ETV Bharat)

गुना में यात्री बस पलटी, यात्रियों को आई चोट

गुना जिले में गुना ग्वालियर मार्ग पर पिछले एक सप्ताह के भीतर दो बड़े बस हादसे सामने आए हैं. सुकून की बात यह है कि इन दोनों हादसों में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई गंभीर चोट या हताहत नहीं हुआ है. शनिवार रात 11:00 के करीब गुना से शिवपुरी जाने वाली सांगी ब्रदर्स की यात्री बस म्याना के समीप पेट्रोल पंप पर ट्रक से टक्कर के बाद पलट गई. जिसमें लगभग 15 से 20 यात्री सवार थे, जिनको मामूली चोटे आई हैं.

घटना की जानकारी देते हुए म्याना थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह भदोरिया ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''घटना रात 11:00 के करीब की है. सांगी ब्रदर्स की बस ट्रक टकराकर पलटी खा गई थी. जिसमें ट्रक को जप्त कर थाने में रखवा दिया है. फिलहाल किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं.'' शहर वासी गोलू कुशवाहा बताते हैं कि, ''कहीं स्ट्रीट लाइट बंद रहती हैं तो कहीं सड़कों पर बने ब्रेकरों से काफी समस्या उत्पन्न हो रही है. जिसमें एक बार वह कुद भी चोटिल हो चुके हैं.''