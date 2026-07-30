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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रॉ बाघिन की तीन क्यूट कब्स के साथ तफरी, देखते ही दिल हारे टूरिस्ट

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रॉ बाघिन मटकते हुए तीन शावकों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकली. देखें खूबसूरती की झलक.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ दिखी रॉ बाघिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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उमरिया/मंडला/नर्मदापुरम: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला. पारसी ताला रोड पार करते हुए बाघ के 3 शावक कैमरे में कैद हो गए. जो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. पर्यटक चेतन घारपूरे ने बताया कि "मैं बांधवगढ़ की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक बाघ को सड़क पार करते देखा तो मैंने तुरंत अपना वाहन रोक लिया. कुछ ही देर बाद एकाएक तीन शावक अपनी मस्त चाल में सड़क पार करते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए.

तीन शावकों के साथ दिखी रॉ बाघिन

शावकों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. इस दौरान चेतन घारपूरे ने इस दृश्य को अपने कमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दावा है कि ये शावक रॉ बाघिन के हैं, जो अक्सर सड़क पार करते हुए दिखाई देते हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा रॉ बाघिन का कुनबा (ETV Bharat)

कान्हा टाइगर रिजर्व में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित

मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है. इस दौरान बाघ संरक्षण के महत्व को रेखंकित करते हुए एक विशेष बाघ संरक्षण पखवाड़ा आयोजित किया गया है. 14 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित पखवाड़े में समाज के सभी स्तर के व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया गया. जिसमें युवा, बुजुर्ग और महिला शामिल हैं.

वन्य जीव संरक्षण में सहभागी

बाघ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया. वहीं बघवा संगत के माध्यम से समिति के हर उम्र वर्ग के लोगों को जागरूक किया गया. जागरूकता रैली के माध्यम से शहर एवं ग्रामों में जागरूकता की अलख जगाई गई. लोगों को कान्हा मित्रों और बाघिन दीदी बना कर वन्य जीव संरक्षण में सहभागी बनाया गया.

अजगर ने रेस्क्यू के दौरान युवक को जकड़ा

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवानगर में 12 फीट लंबे अजगर के रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रेस्क्यू के दौरान अजगर अचानक सर्प मित्र अरबाज के गले में लिपट कर उसे जकड़ने लगा. मौके पर मौजूद साथियों ने आनन फानन में अजगर को हटाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला.

टीम की सूझबूझ से बची जान

जानकारी के अनुसार, तवा नगर स्थित मेमन होटल के पास एक विशाल अजगर की सूचना सर्प मित्र अरबाज को मिली. घटना की सूचना मिलते ही अरबाज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. इसी दौरान अजगर ने पलटवार करते हुए उनके गले को जकड़ लिया. कुछ पल में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. टीम के अन्य सदस्यों ने अजगर की पकड़ ढीली कर अरबाज को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद तेज बारिश के बीच रात करीब 9 बजे टीम ने अजगर को बोरी में सुरक्षित रखकर तवा नगर के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया.

रेंजर अभिषेक शर्मा ने बताया, "घटना चार से पांच दिन पुरानी है. रेस्क्यू के दौरान अजगर ने युवक के गले को जकड़ लिया था, लेकिन समय रहते साथियों ने उसे छुड़ा दिया. अजगर जहरीला नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत होती है. अगर वह किसी व्यक्ति को पूरी तरह जकड़ ले तो गंभीर चोट या जान का खतरा भी पैदा हो सकता है."

Last Updated : July 30, 2026 at 3:59 PM IST

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