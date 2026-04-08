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उमरिया के जंगल में मिला बाघिन का सड़ा-गला शव, करंट लगने से मौत की आशंका

उमरिया में बाघिन का क्षत-विक्षत हालत में शव मिलने से हड़कंप. मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटा वन विभाग, संदेहियों से पूछताछ जारी.

UMARIA TIGRESS DEAD BODY FOUND
उमरिया के जंगल में मिला बाघिन का सड़ा-गला शव (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
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उमरिया: मध्य प्रदेश में एक बार फिर बाघिन की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उमरिया के राज्य वन विकास निगम क्षेत्र में अज्ञात कारणों से बाघिन की मौत हो गई. सोमवार को बाघिन का क्षत-विक्षत हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही उमरिया वन विभाग और राज्य वन विकास निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

चंदवार बीट के पास मिला बाघिन का शव

यह मामला मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के चंदिया परियोजना परिक्षेत्र के चंदवार बीट से लगे राजस्व क्षेत्र का है. जिस बाघिन का शव मिला है, उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में करंट की चपेट में आने से बाघिन की मौत की पुष्टि हुई है.

जांच में जुटे एक्सपर्ट

सोमवार को राज्य वन विकास निगम के जंगल में शव मिलने के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से इलाके की सघन तलाशी की गई. तलाशी अभियान के दौरान जंगल से करंट के लिए लगाए गए तार और खूंटी बरामद हुए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बाघिन की मृत्यु करंट लगने के कारण हुई होगी. इसके अलावा संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

उमरिया परियोजना मंडल के संभागीय प्रबंधक अमित पटौदी ने बताया, "बाघिन की मौत करंट से हुई है. घटनास्थल से बिजली के लिए लगाए गए तार और खूंटी जब्त कर ली गई है. इसके अलावा मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. बाघिन के शव का मंगलवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसके बाद नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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