घर में बिस्तर पर आराम फरमा रहा था बाघ, दिलचस्प वीडियो बना देगा आपका दिन
उमरिया में बाघ का अद्भुत वीडिया, बिस्तर पर आराम करते दिखा बाघ, घरों में कैद हुए लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 5:42 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे एक गांव में हैरान कर देने वाली और अजब-गजब घटना हुई है. जिसमें एक बाघ घर में घुस जाता है और उस घर के एक बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आ रहा है. अब ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम लोगों को सतर्क कर रही है और बाघ को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में लगी हुई है.
जब बिस्तर पर बैठ गया बाघ
मामला उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे बेल्दी गांव का है. जहां सोमवार को सुबह-सुबह अचानक से लोग हल्ला मचाने लगे. बताया गया की खेत के पास एक बाघ बैठा हुआ है. कुछ ही देर बाद वो बाघ गांव के रिहायसी इलाके की ओर घुस आया. बाघ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. जैसे ही बाघ की मौजूदगी की खबर फैली तो अफरा तफरी मच गई. लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर घुस गए. वहीं कुछ लोग बाघ को देखने की उत्सुकता दिखाने लगे.
तभी इसी समय एक अजीबोगरीब घटना तब हुई, जब वो बाघ दुर्गा प्रसाद द्विवेदी नाम के व्यक्ति के खेत में ही बने एक मकान के अंदर घुस गया. वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाघ सीधे कमरे के अंदर पहुंचा और वहां रखे एक बिस्तर पर जाकर बड़े शान से बैठ गया. घर के अंदर बाघ के बिस्तर पर बैठने की खबर जैसे ही गांव में फैली लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ लोगों ने काफी सतर्कता से कमरे के ऊपर से ही उस बाघ के आराम फरमाने का वीडियो भी बना लिया, और अब वही वीडियो वायरल भी हो रहा है.
एक ग्रामीण पर किया हमला
बाघ के गांव की ओर मूवमेंट के दौरान ही एक घटना भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले स्थानीय ग्रामीण गोपाल नाम के व्यक्ति पर उस बाघ ने हमला भी कर दिया है. ग्रामीणों की मदद से उस व्यक्ति को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना तुरंत ही पनपथा बफर क्षेत्र के वन विभाग की टीम को दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन अमले ने गांव के आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी है. बाघ की लगातार निगरानी की जा रही है. प्रशासन चेतावनी का अनाउंस भी कर रही है.
बाघ पर नजर बनाए हुए हैं
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर के परिक्षेत्र अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव का कहना है कि "उनकी टीम मौके पर मौजूद है, स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है.
जब बाघिन का किया गया रेस्क्यू
बेल्दी गांव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटा हुआ गांव है, और यहां पर अक्सर ही बाघों की आवाजाही रहती है, अभी हाल ही में चिल्हारी के गडरिया हार क्षेत्र में भी एक बाघिन देखी गई थी, कई दिनों से वहां बाघिन का मूवमेंट था, उसके मूवमेंट होने की वजह से उसका रेस्क्यू किया गया, और 26 दिसंबर को उसे माधव टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया है।