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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन बंद, पर्यटकों की एंट्री पर रोक, शुरु हुई स्पेशल गश्ती

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को किया बंद, मानसून के कारण पर्यटकों की एंट्री पर 30 सितंबर तक रहेगा बैन.

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एरिया हुआ बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:01 AM IST

3 Min Read
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उमरिया: मानसून के मद्देनजर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 1 जुलाई से टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटन पूरी तरह से बंद कर दिया है, जो कि 30 सितंबर तक बंद रहेगा. इस दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों और जंगल की सुरक्षा को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा.

चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

टाइगर रिजर्व में एक जुलाई से मानसून गश्ती शुरू हो चुकी है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और हाथियों की भरमार है. इसलिए इस इलाके को सेंसिटिव माना जाता है, ऐसे में प्रबंधन भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, चप्पे-चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है.

UMARIA TOURIST ZONES CLOSED
मानसून के कारण पर्यटकों की एंट्री पर 30 सितंबर तक रहेगा बैन (ETV Bharat)

अवैध गतिविधियां से निपटने की तैयारी

मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने 1 जुलाई से मानसून गश्ती भी शुरू कर दी है, इसके लिए इस बार विशेष प्लान तैयार किया गया है. क्योंकि मानसून सीजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पनपथा अभ्यारण के अनेक वन मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वन क्षेत्र में आवागमन मुश्किल हो जाता है, ऐसे में अवैध गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है. जिसे लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सीमा से लगे गांव, बफर क्षेत्र और वन्य जीवों की संवेदनशील उपस्थिति वाले स्थलों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसे में विशेष मानसून गश्ती और सुरक्षा की प्लानिंग तैयार की गई है.

मानसून सीजन का स्पेशल प्लान

प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इस दौरान 900 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 175 कैंपों में रात बिताकर 300 संवेदनशील पॉइंट में गश्ती करेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला है.

अलर्ट मोड पर टाइगर रिजर्व

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, "1 जुलाई से ही टाइगर रिजर्व में मानसून गश्ती शुरू हो चुकी है. बरसात में जंगल के अंदर संवेदनशील क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए यह विशेष मानसून गश्ती की जाती है. इस बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 175 पेट्रोलिंग कैंप, 300 सेंसिटिव पॉइंट्स पर करीब 900 से ज्यादा सुरक्षा प्रहरी अपनी कड़ी नजर रखेंगे."

सभी कोर जोन सहित तीन बफर में मानसून गस्ती स्टार्ट

क्षेत्र संचालक ने आगे बताया, "1 जुलाई से सभी 9 रेंज, जिसमें 6 कोर जोन और तीन बफर शामिल हैं, इसमें मानसून गस्ती शुरू हो चुकी है, ये गश्ती बरसात के दौरान जंगल के अंदर वन एवं वन्य जीव के विरुद्ध होने वाली अवैध गतिविधियों के रोकने के लिए होती है, इस बार हर रेंज में गश्त के लिए टोटल 600 रूट तैयार किए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा रेखाओं पर नियमित पैदल गश्ती भी होगी."

हाथी और ड्रोन का भी नजारा

जंगल में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां और शिकारी किसी भी कमजोर कड़ी का फायदा ना उठा सके, इसके मद्देनजर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का वन अमला तो पूरी तरह से एक्टिव रहेगा. इसके अलावा बरसात के मौसम में जंगल के कई रास्ते बंद हो जाते हैं. नदियां उफान पर आ जाती है और कई जगह पहाड़ी वाले इलाके होते हैं. दुर्गम रास्तों को ध्यान में रखते हुए कैंप के 15 हाथियों में से 7 से 8 हाथियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे दुर्गम एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में गस्ती संभव हो सकेगी. इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी का प्लान है.

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