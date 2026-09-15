ETV Bharat / state

बच्चों की थाली सजाने वाली रसोइया 3 महीने से मुफ्त में कर रहीं काम, बिगड़ा घर का बजट

उमरिया में 4 हजार का वेतन पाने वाली रसोइयों को तीन महीने से नहीं मिली सैलरी, परिवार का खर्च चलाना हुआ मुश्किल. रिपोर्ट तपस गुप्ता.

School madhyan bhojan Cooks no got salary
रसोइयों को तीन महीने से नहीं मिली सैलरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइया भले ही रोजाना बच्चों की थाली भरने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन इन दिनों उनके अपने घर की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है. जिले में मध्यान भोजन योजना से जुड़े करीब 4 हजार रसोइयों को बीते तीन माह से मानदेय नहीं मिलने की बात सामने आई है. ऐसे में कम मानदेय पर परिवार का खर्च चलने वाली रसोइयों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है.

रसोइयों को तीन महीने से नहीं मिला वेतन

मध्यान भोजन तैयार करने वाली प्रत्येक रसोइया को करीब 4 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलता है. यह राशि पहले ही सीमित है ऐसे में लगातार तीन माह से भुगतान नहीं होने से रसोइयों के परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है. रोजमर्रा के खर्च, राशन, बच्चों की जरूरत और अन्य घरेलू जिम्मेदारियां पूरा करना मुश्किल हो गया है.

madhyan bhojan Cooks no got salary
सरकारी स्कूलों में भोजन तैयार करने वाली रसोइयों को वेतन का इंतजार (ETV Bharat)

परिवार की रोजमर्रा की जरूरत पूरा करना मुश्किल

पाली क्षेत्र में मध्यान भोजन बनाने का काम करने वाली रसोइया मालती यादव ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि "लगभग तीन महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने के कारण घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है. परिवार की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में परेशानी हो रही है."

जिले में करीब 4 हजार रसोइया मध्यान भोजन व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं. यह महिलाएं स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने से लेकर उसे व्यवस्थित तरीके से परोसने तक की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिसके बाद उन्हें मिलने वाला वेतन चार हजार रुपए है.

ये भी पढ़ें:

वेतन भुगतान में देरी को लेकर पाली बीआरसी संतोष शिवहरे ने बताया कि "पोर्टल में काम चल रहा है इसीलिए रसोइयों का भुगतान अभी नहीं हुआ है. पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है." फिलहाल रसोइया लंबित मानदेय मिलने का इंतजार कर रही हैं. बच्चों की थाली सजाने वाली इन महिलाओं की अपनी रसोई का बजट कब पटरी पर लौटेगा देखना होगा.

TAGGED:

SCHOOL MADHYAN BHOJAN COOK
UMARIA
COOKS 3 MONTHS NO SALARY
MADHYA PRADESH
UMARIA COOKS NO SALARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.