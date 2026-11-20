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उमरिया के सत्या का मुंबई में जलवा, इंजीनियरिंग पूरी कर मायानगरी में आजमाई किस्मत

छोटे गांव का बड़ा सितारा सत्या तिवारी ( ETV Bharat )

उमरिया: सपनों की उड़ान भरने के लिए जज्बा और लगातार संघर्ष करने का हौसला चाहिए. उमरिया के छोटे से गांव बरबसपुर के सत्या तिवारी ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से इसे साबित कर दिखाया है. कभी गांव की गलियों के बड़े पर्दे और टीवी की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने वाले सत्या आज मुंबई की मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बन चुके हैं. उनकी इस उपलब्धि से ना केवल परिवार बल्कि पूरा उमरिया गौरवान्वित महसूस करता है.

'इंजीनियरिंग छोड़ चुना अभिनय का रास्ता' अपने पिता से मिलने बरबसपुर गांव पहुंचे सत्या तिवारी ने बताया, "बेंगलुरु के एक संस्थान से इंजीनियरिंग की है लेकिन उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, मॉडलिंग का शौक था. इस कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर किस्मत अजमाने मुंबई चले गए. यहां उन्होंने एक्टिंग के लिए 3 से 4 हजार ऑडिशन दिए लेकिन सफलता नहीं मिली और मैंने हार भी नहीं मानी. पहला मौका मेरी दुर्गा सीरियल में मिला और इसमें उन्हें नकारात्मक भूमिका मिली. इसके बाद आत्मविश्वास बढ़ता गया."