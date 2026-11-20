उमरिया के सत्या का मुंबई में जलवा, इंजीनियरिंग पूरी कर मायानगरी में आजमाई किस्मत
उमरिया के छोटे से गांव बरबसपुर से निकलकर सत्या तिवारी ने मुंबई में बनाई अलग पहचान. कई सीरियल्स में कर चुके हैं अभिनय. रिपोर्ट-तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:54 PM IST
उमरिया: सपनों की उड़ान भरने के लिए जज्बा और लगातार संघर्ष करने का हौसला चाहिए. उमरिया के छोटे से गांव बरबसपुर के सत्या तिवारी ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से इसे साबित कर दिखाया है. कभी गांव की गलियों के बड़े पर्दे और टीवी की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने वाले सत्या आज मुंबई की मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बन चुके हैं. उनकी इस उपलब्धि से ना केवल परिवार बल्कि पूरा उमरिया गौरवान्वित महसूस करता है.
'इंजीनियरिंग छोड़ चुना अभिनय का रास्ता'
अपने पिता से मिलने बरबसपुर गांव पहुंचे सत्या तिवारी ने बताया, "बेंगलुरु के एक संस्थान से इंजीनियरिंग की है लेकिन उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, मॉडलिंग का शौक था. इस कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर किस्मत अजमाने मुंबई चले गए. यहां उन्होंने एक्टिंग के लिए 3 से 4 हजार ऑडिशन दिए लेकिन सफलता नहीं मिली और मैंने हार भी नहीं मानी. पहला मौका मेरी दुर्गा सीरियल में मिला और इसमें उन्हें नकारात्मक भूमिका मिली. इसके बाद आत्मविश्वास बढ़ता गया."
गौतम गांधी बनकर बिखेर रहे हैं अभिनय के रंग
टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा में सत्या तिवारी इन दिनों गौतम गांधी के किरदार में नजर आ रहे हैं. सीरियल में वह मुख्य नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं. अपने किरदार के जरिए वह दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. छोटे पर्दे पर उनकी मौजूदगी बताती है कि बरबसपुर जैसे छोटे गांव से निकलकर भी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया जा सकता है.
सत्या की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए खास मायने रखती है जो छोटे कस्बों और गांव में रहकर बड़े सपने देखते हैं लेकिन संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं.
पिता पुलिस विभाग में रहे, बेटे ने चुनी अभिनय की राह
सत्या तिवारी के पिता सुरेश तिवारी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने गांव की मिट्टी से अपना जुड़ाव बनाए रखा और अब सामान्य किसान के रूप में कृषि कार्य कर रहे हैं. एक ओर पिता ने वर्दी पहनकर समाज की सेवा की तो दूसरी ओर बेटे ने अभिनय की दुनिया को अपना कर्म क्षेत्र बनाकर परिवार और जिले का नाम रोशन करने का रास्ता चुना.
सत्या के पिता सुरेश तिवारी का कहना है, "परिवार के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. सत्या को बचपन से ही अभिनय का शौक था. दूसरे बच्चों की तरह उनका सपना नौकरी तक सीमित नहीं था, वह मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे. छोटे गांव से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद को स्थापित करना आसान नहीं था.
मुंबई में प्रतिस्पर्धा के साथ काम हासिल करने की चुनौती और अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए सत्या को लगातार संघर्ष करना पड़ा लेकिन सत्या ने हार नहीं मानी. जिस बेटे ने कभी गांव में रहकर अभिनय का सपना देखा था आज वही बड़े टेलीविजन के माध्यम से देशभर के दर्शकों तक अपनी पहुंच बना रहा है."
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कई सीरियल्स में कर चुके हैं अभिनय
सत्या तिवारी का अभिनय केवल अनुपमा सीरियल तक सीमित नहीं है. इसके पहले भी वह कई चर्चित टेलीविजन सीरियल्स में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं. इसमें गुड ब्रदर्स, मेरी दुर्गा, काल भैरव रहस्य, नीरज एक नई पहचान और रंग जाऊं तेरे रंग में जैसे धारावाहिक शामिल हैं. अलग-अलग भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मनोरंजन जगत में अपनी पहचान लगातार बनाए हुए हैं.
उनकी प्रतिभा और अभिनय के सफर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब मिली, जब उन्हें भारतीय टेलिविजन अकादमी (ITA) अवार्ड से सम्मानित किया गया. लगभग 34 वर्ष की उम्र में यह सम्मान हासिल करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. यह उनके अब तक के संघर्ष और अभिनय के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है.