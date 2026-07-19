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बांधवगढ़ में तस्करों की दस्तक, सरकारी बंगले में घुस काटे फिर चुरा ले गए चंदन और सागौन के पेड़

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर वन परिक्षेत्र में बंगले के अंदर से चंदन और सागौन का पेड़ हुआ चोरी, पुलिस में की शिकायत.

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बांधवगढ़ में चंदन का पेड़ हुआ चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:50 AM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर वन परिक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया. जब शासकीय बंगले के अंदर से चंदन का पेड़ चोरी होने की घटना सामने आई. बताया जाता है कि, मानपुर वन परिक्षेत्र में स्थित शासकीय बंगला खाली पड़ा था और बंगले में चंदन सागौन सहित कई कीमती पेड़ लगे हुए थे. जहां सूने बंगले का फायदा उठाकर चोरों ने पहले सागौन के पेड़ को काटा. उसके बाद चंदन के पेड़ को काटकर रफू चक्कर हो गए.

अधिकारी के ट्रांसफर के बाद से बंगले में लगा था ताला
मानपुर वन परिक्षेत्र में चंदन के पेड़ की चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी है. इसके बाद से ही वन विभाग के बंगले की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. घटना शनिवार की है. वहीं वन विभाग पुलिस को शिकायत सौंप कर मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है. बता दें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश अहिरवार का स्थानांतरण होने के बाद से बंगले में ताला लगा हुआ है.

अधिकारी के ट्रांसफर के बाद से बंगले में लगा था ताला (ETV Bharat)

वन विभाग ने थाने में की शिकायत
घटना की जानकारी के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे और आगे की जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही सहायक संचालक मानपुर नितिन निगम ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंप कर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इस घटना के बाद अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब मानपुर क्षेत्र में शासकीय बंगाली सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों कितने सुरक्षित होंगे.

वहीं इस मामले को लेकर सहायक संचालक नितिन निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''बंगले के अंदर से चंदन का पेड़ चोरी हो गया है जिसकी सूचना थाने में दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.'' अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस चंदन के पेड़ चोरों को कब तक पकड़ पाती है या अन्य मामले की तरह यह भी ठंडी बस्ती में रख दिया जाएगा.

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