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उमरिया में सड़क बदहाल, कीचड़ के चलते नहीं पहुंची एंबुलेंस, प्रसूता को कंधों पर ले गए लोग

गांव में नहीं पहुंचा एंबुलेंस तो कंधों पर प्रसूता को ले गए लोग ( ETV Bharat )

उमरिया की ग्राम पंचायत देवरा में प्रसव पीड़ा के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाना परिजन के लिए मुश्किल हो गया. सबसे पहले 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी गई. लेकिन गांव तक जाने वाला कच्चा रास्ता बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील हो चुका था. ऐसे में गांव के भीतर तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी.

उमरिया: बैगा बहुल ग्राम पंचायत देवरा में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी. परिजन ने ई-रिक्शा की व्यवस्था की, लेकिन बारिश के बाद सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई थी और ई-रिक्शा भी उसमें फंस गया. जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने प्रसूता को कंधों पर उठाकर नेशनल हाईवे तक पहुंचाया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

प्रसूता के परिजन ने महिला को हाईवे तक ले जाने के लिए एक ई-रिक्शा बुक किया, लेकिन वह भी कीचड़ में फंस गया. जिसके बाद परिजन और ग्रामीण कपड़े के सहारे महिला को कंधों पर लाधकर गांव से बाहर निकल पड़े. कीचड़ भरे रास्ते और फिसलन के बीच कंधे बदल-बदल कर प्रसूता को नेशनल हाईवे तक पहुंचाया, जहां एंबुलेंस खड़ी थी. इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया. राहत की बात यह रही कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. वहीं, इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाया जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है. लोग व्यवस्थाओं को लेकर किए गए दावों पर सवाल भी कर रहे हैं.

'अच्छी सड़क नहीं होने के कारण हुई परेशानी'

प्रसूता के पति सुनील रौतेल ने बताया कि "मेरी पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो हमने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया. लेकिन सड़क खराब होने और कीचड़ ज्यादा होने की वजह से एंबुलेंस गांव तक नहीं आ सकी. मजबूरी में गांव के लोगों की मदद से पत्नी को कधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा. अगर सड़क अच्छी होती, तो एंबुलेंस सीधे घर तक पहुंच जाती और इतनी परेशानी नहीं होती."

वहीं, आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी सिंह ने बताया कि, "बारिश के मौसम में देवरा गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है. खराब सड़क के कारण कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है. इस बार भी एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए ग्रामीणों की मदद से प्रसूता को मुख्य सड़क तक लाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद सुरक्षित प्रसव हुआ."