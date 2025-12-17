ETV Bharat / state

उमरिया में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, घूमने निकले 3 दोस्तों की मौत

उमरिया में तेज रफ्तार कार पलटने से 3 दोस्तों की हुई मौत, घूमने निकले थे 5 लोग, दो घायलों का जबलपुर में इलाज जारी.

umaria ROAD ACCIDENT
उमरिया में सड़क हादसे में 3 की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 2:46 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मंगलवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया है. तेज रफ्तार कार मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी की कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई. बताया जा रहा है कि पांच दोस्त कार में सवार होकर घूमने निकले थे. तभी हादसे का शिकार हो गए. 5 में से तीन दोस्तों की मौत हो गई है, दो लोग घायल हैं, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू
उमरिया जिले में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया है. घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी अंतर्गत हुई है. बताया जा रहा कि बीती रात 5 दोस्त दावत खाने गए थे. दावत खाने के बाद ये लोग घर नहीं गए, बल्कि ताला रोड की ओर कार में सवार होकर घूमने निकल गए.

SPEEDING CAR OVERTURNED UMARIA
तेज रफ्तार कार पलटी (ETV Bharat)

तभी ताला मार्ग के पास खैरा मोड़ पर कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई. जिससे बड़ा हादसा हो गया. कार में सवार पांच दोस्तों में से तीन की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है.

घायलों को जबलपुर किया रेफर
बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी, तभी बेकाबू होकर सड़क से लगभग कई मीटर दूर पलट कर नीचे चली गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए. जैसे ही इस घटना की सूचना सिविल पुलिस लाइन चौकी को दी गई तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. सिविल लाइन चौकी प्रभारी बृजकिशोर गर्ग ने बताया कि, ''हादसे का कारण अभी अज्ञात है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. ताला की ओर जब कार जा रही थी तभी खेरा मोड़ के पास ये घटना हुई है.''

Last Updated : December 17, 2025 at 3:05 PM IST

TAGGED:

UMARIA NEWS
SPEEDING CAR OVERTURNED UMARIA
3 PEOPLE DIED IN UMARIA
UMARIA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.