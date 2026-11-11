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सोन नदी के तैराक हाथी के रेस्क्यू की तैयारी, टीम में 100 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ 4 गजराज

सोन नदी के तैराक हाथी के रेस्क्यू की तैयारी ( ETV Bharat )

उमरिया: कभी बांधवगढ़ के जंगल, कभी शहडोल के वन क्षेत्र तो कभी मैहर का अमरपाटन, 20 साल का एक जंगली हाथी इन दिनों अपने विचित्र विचरण और असाधारण तैराकी के कारण वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

रेडियो कॉलर-4 के नाम से पहचाने जाने वाले इस हाथी ने सोन नदी यानि बाणसागर बांध को कई बार तैरकर पार किया है. एक बार तो वह लगातार 8 से 10 घंटे तक पानी में तैरता रहा. अब उसकी बदलती लोकेशन और आसपास बसे गांव में मानव और हाथी संघर्ष की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने उसके सुरक्षित रेस्क्यू के लिए बड़ा संयुक्त अभियान शुरू किया है.