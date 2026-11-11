सोन नदी के तैराक हाथी के रेस्क्यू की तैयारी, टीम में 100 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ 4 गजराज
सोन नदी का तैराक हाथी वन विभाग के घेरे में, रेडियो कॉलर-4 के रेस्क्यू के लिए वन विभाग का ज्वाइंट ऑपरेशन. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:42 PM IST
उमरिया: कभी बांधवगढ़ के जंगल, कभी शहडोल के वन क्षेत्र तो कभी मैहर का अमरपाटन, 20 साल का एक जंगली हाथी इन दिनों अपने विचित्र विचरण और असाधारण तैराकी के कारण वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.
रेडियो कॉलर-4 के नाम से पहचाने जाने वाले इस हाथी ने सोन नदी यानि बाणसागर बांध को कई बार तैरकर पार किया है. एक बार तो वह लगातार 8 से 10 घंटे तक पानी में तैरता रहा. अब उसकी बदलती लोकेशन और आसपास बसे गांव में मानव और हाथी संघर्ष की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने उसके सुरक्षित रेस्क्यू के लिए बड़ा संयुक्त अभियान शुरू किया है.
रेडियो कॉलर-4 हाथी के रेस्क्यू के लिए संयुक्त अभियान
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय ने बताया, "रेडियो कॉलर-4 हाथी के रेस्क्यू के लिए 9 नवंबर से रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी गई थी. इसके लिए प्रशिक्षित कैंप हाथियों को मौके पर भेजा गया. 11 नवंबर से रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
रेस्क्यू में 100 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों के साथ 4 हाथी शामिल
क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय ने बताया, "रेस्क्यू अभियान में बांधवगढ़ के गौतम, सूर्य और श्याम हाथी के साथ संजय अभयारण्य के बापू हाथी को लगाया गया है. इसके अलावा इस अभियान में बांधवगढ़ के करीब 20, संजय अभयारण्य के 10, मैहर वन मंडल के 60 और मुकुंदपुर चिड़ियाघर के 15 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर राजेश तोमर, डॉक्टर नितिन गुप्ता और डॉक्टर अभय सेंगर भी अभियान का हिस्सा है.
छत्तीसगढ़ का नर हाथी है रेडियो कॉलर-4
क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय ने बताया, "रेडियो कॉलर- 4 मूल रूप से छत्तीसगढ़ का नर हाथी है. दक्षिण शहडोल वन मंडल के केशवाही वन परिक्षेत्र में इसके विचरण के दौरान जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद इसी साल वन विभाग ने इसका रेस्क्यू कर रेडियो कॉलर लगाया था. 23 मई को इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खतौली परिक्षेत्र की बगदरा बीट में सुरक्षित छोड़ा गया था.
शुरुआत में यह अकेले घूमता रहा इसके बाद 26 जून को 12 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया. मई और सितंबर के बीच इसने प्रतिदिन औसतन 9.8 किलोमीटर की दूरी तय की. खतौली ,धमोकर,कल्लवाह, मगधी, उमरिया और शहडोल के जंगल इसके विचरण क्षेत्र बने."
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उफनती नदी में कई घंटे तैराकी कर चुका है रेडियो कॉलर-4 हाथी
इस हाथी की सबसे हैरान करने वाली गतिविधि सोन नदी को पार करना रही है. 7 सितंबर को यह पनपथा बफर क्षेत्र से नदी पार कर मैहर की अमरपाटन पहुंचा. इस दौरान करीब 8 से 10 घंटे तक तैरता रहा और बीच रास्ते में एक टापू पर भी रुका. लगभग 20 दिन मैहर में रहने के बाद 28-29 सितंबर की रात दोबारा नदी पार कर बांधवगढ़ लौट आया. करीब 9 किलोमीटर की दूरी इसने 8 से 9 घंटे में तैरकर पूरी की इसके बाद एक बार फिर बाणसागर बांध पर कर अमरपाटन पहुंच गया.
प्रधान मुख्य वन संरक्षण डॉ समिता राजोरा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान को क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय, वन संरक्षक रीवा अनुराग कुमार और मैहर वनमंडलाधिकारी विद्याभूषण के निर्देशन में यह रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.