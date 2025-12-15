ETV Bharat / state

मानव और वन्यजीवों के द्वंद्व को कम करने की कोशिश, उमरिया में लगी प्रकृति की पाठशाला

उमरिया में बोरा और मेढक दौड़ का आयोजन ( ETV Bharat )

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव और वन्य प्राणियों के द्वंद्व को कम करने के लिए लोगों में लगातार अवेयरनेस डेवलप किया जा रहा है और जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं. इसी के तहत मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए इन दिनों प्रकृति की पाठशाला जैसे आयोजन किये जा रहे हैं. इसे रोचक बनाने के लिए पुराने दौर के तरह-तरह के खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे लोगों का जुड़ाव बढ़ सके और स्कूली बच्चों को भी इसमें शामिल किया जा सके. बच्चों को जंगल और इन वन्य प्राणियों को लेकर जागरूक किया जा सके. यहां लगी प्रकृति की पाठशाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के इको क्लब शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ताला एवं बांसुरी फाउंडेशन के संयुक्त रूप से वन परिक्षेत्र पनपथा बफर के पथरहटा सर्कल के छतवा गांव में पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रकृति की पाठशाला में शासकीय माध्यमिक शाला छतवा के 20, शासकीय हाई स्कूल महादेवा के 30 और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के 25 विद्यार्थी शामिल हुए. प्रकृति की पाठशाला में बच्चों को पुरस्कार वितरण (ETV Bharat)