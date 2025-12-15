ETV Bharat / state

मानव और वन्यजीवों के द्वंद्व को कम करने की कोशिश, उमरिया में लगी प्रकृति की पाठशाला

उमरिया में बोरा और मेढक दौड़ का आयोजन. मानव और वन्य प्राणियों के द्वंद्व को कम करने लिए विशेष प्रयास.

UMARIA PRAKRTI KEE PAATHASHAALA
उमरिया में बोरा और मेढक दौड़ का आयोजन (ETV Bharat)
उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव और वन्य प्राणियों के द्वंद्व को कम करने के लिए लोगों में लगातार अवेयरनेस डेवलप किया जा रहा है और जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं. इसी के तहत मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए इन दिनों प्रकृति की पाठशाला जैसे आयोजन किये जा रहे हैं. इसे रोचक बनाने के लिए पुराने दौर के तरह-तरह के खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे लोगों का जुड़ाव बढ़ सके और स्कूली बच्चों को भी इसमें शामिल किया जा सके. बच्चों को जंगल और इन वन्य प्राणियों को लेकर जागरूक किया जा सके.

यहां लगी प्रकृति की पाठशाला

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के इको क्लब शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ताला एवं बांसुरी फाउंडेशन के संयुक्त रूप से वन परिक्षेत्र पनपथा बफर के पथरहटा सर्कल के छतवा गांव में पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रकृति की पाठशाला में शासकीय माध्यमिक शाला छतवा के 20, शासकीय हाई स्कूल महादेवा के 30 और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के 25 विद्यार्थी शामिल हुए.

Umaria prakrti kee paathashaala
प्रकृति की पाठशाला में बच्चों को पुरस्कार वितरण (ETV Bharat)

बोरा और मेढक दौड़ का हुआ आयोजन

इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. कार्यक्रम के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, मेंढक दौड़, बोरा दौड़, सांप सीढ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के विद्यार्थियों ने बाघ संरक्षण के महत्व को समझते हुए 'मैं भी बाघ' गीत पर प्रस्तुति दी और बाघ के महत्व को समझाया गया.

Umaria prakrti kee paathashaala
मानव और वन्य प्राणियों के द्वंद्व को कम करने की कोशिश (ETV Bharat)

इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया. इसके बाद विद्यार्थियों को बीट बराघाटी के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में भ्रमण कर जानकारी भी दी गई और उन्हें पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई.


इस कार्यक्रम को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश वर्मा कहना है कि "मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए इस तरह के आयोजन कराये जा रहे हैं, प्रकृति की पाठशाला लगाई जा रही है, जिससे जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक हो सकें".

