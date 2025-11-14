Bihar Election Results 2025

बांधवगढ़ घूमने आने वालों के लिए अच्छी खबर, शुरू हो गई हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा. बांधवगढ़ से पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे कान्हा, मैहर, चित्रकूट, जबलपुर, अमरकंटक.

Bandhavgarh Helicopter Service
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 8:02 PM IST

उमरिया: बांधवगढ़ के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही खास रहा. अगर आप उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में घूमना पसंद करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है. 14 नवंबर शुक्रवार को पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है. मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने इसका शुभारंभ किया है. इस सेवा के शुरू होने से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी. उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.

पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर पूर्व मंत्री मीना सिंह ने कहा, "उमरिया के पर्यटन और विकास के लिए यह बहुत ही बेहतर अवसर है. इससे यहां के पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. यहां आने वाले पर्यटकों को बांधवगढ़ से सीधे कान्हा, मैहर, चित्रकूट, जबलपुर, अमरकंटक जैसी जगहों पर पहुंचना आसान हो जाएगा. इससे समय की बचत होगी और पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है." मीना सिंह ने कहा कि "भविष्य में और भी रूट जोड़ने को लेकर चर्चा चल रही है. आगे चलकर और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सुविधा को पहुंचाने का प्लान चल रहा है. ताकि लोगों को तेज परिवहन का लाभ मिल सके."

TOURISM BOOST BANDHAVGARH
पूर्व मंत्री मीना सिंह ने हेलीकॉप्टर सेवा का किया शुभारंभ (ETV Bharat)

कितने दिन और क्या-क्या सुविधाएं

पीएम श्री पर्यटन सेवा के प्रबंधक सूर्या चौबे ने बताया कि "एक्चुअल में हमारा मोटिव ये है कि यहां कनेक्टिंग फ्लाइट हमारे जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़ और अमरकंटक के लिए रहे. ये सुविधा सप्ताह में हमारी 4 डेज होगी, जो भी आना चाहता है. डायरेक्टली आ सकता है, उसका टाइम बच जाएगा और हेलीकॉप्टर सफारी का भी आनंद उठाएं."

पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

दूसरी फायदा ये है कि यहां हमारे पैसेंजर और लोकल लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं. वो है जॉय राइड की, अगर कोई चाहता है कोई लोकल है या फिर कोई अपनी गाड़ी करके आया हुआ है. उनका पहले से प्लान नहीं था और हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाह रहा है तो यहां आकर के वो जॉय राइड भी कर सकता है. कोई बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाह रहा है. हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग करके सेलिब्रेट कर सकता है. ये सारी एक्टिविटी यहां अवेलेबल है.

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
HELICOPTER TOURISM SERVICE
TOURISM BOOST BANDHAVGARH
UMARIA NEWS
BANDHAVGARH HELICOPTER SERVICE

