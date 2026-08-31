ETV Bharat / state

राष्ट्रीय त्यौहार को भी गंभीरता से नहीं लिया, 19 कर्मचारियों का वेतन काटने का आदेश

पाली तहसील के 19 कर्मचारियों का वेतन काटने का आदेश ( ETV BHARAT )