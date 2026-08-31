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राष्ट्रीय त्यौहार को भी गंभीरता से नहीं लिया, 19 कर्मचारियों का वेतन काटने का आदेश

उमरिया की पाली एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की कार्रवाई.

Umaria pali sdm action
पाली तहसील के 19 कर्मचारियों का वेतन काटने का आदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 6:16 PM IST

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उमरिया : उमरिया के पाली तहसील परिसर में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से गायब रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. पाली एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है. इससे कर्मचारियों में हड़कंप है.

निर्देश के बाद भी गंभीर नहीं हुए कर्मचारी

एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने बताया "15 अगस्त को तहसील परिसर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में तहसील कार्यालय में पदस्थ सभी पटवारी और कर्मचारियों को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया था. इसके बावजूद कई कर्मचारी और पटवारी उपस्थित नहीं हुए. इसीलिए उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा." इस संबंध में तहसीलदार से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों और पटवारी की जानकारी मांगी गई थी.

Umaria pali sdm action
पाली एसडीएम मीनाक्षी बंजारे (ETV BHARAT)

अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

तहसीलदार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कुल 19 कर्मचारियों और पटवारी के अनुपस्थित रहने की जानकारी दी गई. रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. नोटिस के माध्यम से कर्मचारी से स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहने का कारण पूछा गया. लेकिन संबंधित कर्मचारियों और पटवारी की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. इसके बाद एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है.

इन कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

कार्रवाई की सूची में पाली तहसील कार्यालय के अलग-अलग पदों पर पदस्थ कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें सहायक वर्ग 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, खंड लेखक, भृत्य और पटवारी शामिल हैं. आदेश में शांति पनिका, आशीष सोनी, सत्य प्रकाश वर्मा, रविंद्र सोनी, राजकुमार गुप्ता, सिमरन प्रजापति, सावित्री कुशवाहा, धेनु प्रजापति, कन्हैया लाल पनिका, महेश पटेल, गोरेलाल सिंह, गुड़िया बैगा, शिवेंद्र सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, लक्ष्मी तिवारी, रवींद्र प्रसाद द्विवेदी, कुलदीप द्विवेदी, सुजीत तिवारी और अभिषेक त्रिपाठी का नाम शामिल .

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