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जंगल की गोद से निकली, पहाड़ों से शहर तक बहती उमरार नदी, आज अतिक्रमण की जंजीरों में जकड़ी

उमरार के नाम पर पड़ा उमरिया जिला स्थानीय बुजुर्ग रामविशाल गुप्ता बताते हैं कि, "उमरार नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका संबंध उमरिया शहर के नाम और उसके विकास से भी जोड़ा जाता है. नदी जैसे-जैसे अपने उद्गम क्षेत्र से आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इसके किनारे मानव बस्तियां विकसित होती गईं. गांवों और खेतों से गुजरते हुए नदी उमरिया नगर के समीप पहुंचती है. शहर के लोगों के लिए यह नदी लंबे समय से प्राकृतिक जलधारा के साथ-साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र रही है.''

जंगलों और पहाड़ियों से निकली उमरार नदी उमरार नदी का उद्गम उमरिया जिले के वन और पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है. बरसात के दिनों में जंगलों और पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी-छोटी जलधाराएं एक-दूसरे से मिलती हैं और धीरे-धीरे एक बड़े जलप्रवाह का रूप लेती हैं. यही जलधाराएं आगे चलकर उमरार नदी का स्वरूप धारण करती हैं. नदी का प्रारंभिक क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों, पहाड़ियों और जलस्रोतों से घिरा हुआ है, जहां बारिश का पानी जमीन में समाने के साथ-साथ छोटी धाराओं के रूप में आगे बढ़ता है.

उमरिया: उमरिया जिले की पहचान केवल बांधवगढ़ के जंगलों और बाघों से ही नहीं है, बल्कि यहां बहने वाली नदियां भी जिले के प्राकृतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इन्हीं में से एक है उमरार नदी, जो वर्षों से उमरिया शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों के जीवन से जुड़ी हुई है. कभी स्वच्छ और कल-कल बहने वाली उमरार नदी आज संरक्षण की जरूरत महसूस कर रही है, लेकिन इसके उद्गम से लेकर शहर तक पहुंचने की कहानी अपने आप में प्रकृति और मानव सभ्यता के रिश्ते को बयां करती है.

बारिश के मौसम में उमरार नदी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है. पहाड़ी और वन क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और कई स्थानों पर इसका प्रवाह तेज हो जाता है. वहीं, गर्मी के मौसम में पानी कम होने के कारण नदी के कई हिस्से सूखने लगते हैं. यही प्राकृतिक बदलाव नदी के अस्तित्व और उसके जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के महत्व को सामने लाता है.

अतिक्रमण की चपेट में उमरार नदी (ETV Bharat)

अतिक्रमण की गिरफ्त में उमरार नदी

समय के साथ उमरार नदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. नदी के किनारों पर अतिक्रमण, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाला कचरा, नालों का पानी और जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाले बदलाव ने नदी के प्राकृतिक स्वरूप को प्रभावित किया है. यदि नदी के उद्गम क्षेत्र में जंगलों और जलस्रोतों का संरक्षण कमजोर होता है तो इसका सीधा असर नदी के जलप्रवाह पर पड़ता है.

आज अतिक्रमण की जंजीरों में जकड़ी (ETV Bharat)

नदी को प्राकृतिक तंत्र समझकर संरक्षण करें

एक्सपर्ट अरुण द्विवेदी के मुताबिक, ''किसी भी नदी को बचाने के लिए केवल नदी के मुख्य प्रवाह की सफाई पर्याप्त नहीं होती. उसके उद्गम स्थल, छोटी जलधाराओं, जंगलों और जलग्रहण क्षेत्र को भी सुरक्षित रखना जरूरी है. उमरार नदी के मामले में भी यही सबसे बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत इस बात की है कि उमरार नदी को केवल शहर से गुजरने वाली एक नदी के रूप में न देखा जाए, बल्कि उसके पूरे प्राकृतिक तंत्र को समझकर संरक्षण की योजना बनाई जाए. उद्गम क्षेत्र में जल संरक्षण, नदी के किनारों से अतिक्रमण हटाना, गंदे पानी की रोकथाम और नियमित सफाई जैसे प्रयास नदी को पुनर्जीवन दे सकते हैं.''

उमरार नदी की कहानी दरअसल, उमरिया की कहानी से जुड़ी है. जंगल की गोद से निकलने वाली यह नदी जब शहर तक पहुंचती है तो अपने साथ प्रकृति का संदेश लेकर आती है. इसे बचाना केवल एक नदी को बचाना नहीं, बल्कि उमरिया की प्राकृतिक पहचान, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है.