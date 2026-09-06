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4 करोड़ के बिजली बिल ने रोकी नल जल योजनाओं की धार, करीब 200 कनेक्शन कटे

उमरिया: ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है. उमरिया जिले में करीब 200 नल जल योजनाओं का लगभग चार करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है. बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण कई योजनाओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं. बिजली कनेक्शन कटने से पानी की सप्लाई प्रभावित होने लगी है. ग्रामीणों को फिर एक बार पानी के पुराने स्रोतों पर निर्भय होना पड़ रहा है.

नल से पानी आना बंद, बिजली कनेक्शन कटने के बाद मोटर बंद

नल जल योजना के तहत गांव में पाइप लाइन बिछाकर घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए मोटर पंप और बिजली की आवश्यकता होती है. बिजली कनेक्शन कटने के बाद मोटर बंद हो गये हैं और इसका सीधा असर जल आपूर्ति पर पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने घर तक नल तो पहुंचा दिया है लेकिन अब बिजली बिल के बकाए के कारण नल से पानी आना बंद हो गया है.

इस संबंध में मालियागुड़ा सचिव विनय सिंह परस्ते ने बताया कि "बिल का भुगतान न होने के कारण बिजली विभाग के द्वारा नल जल योजना का कनेक्शन काट दिया गया है. हम जल्द भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं."

वहीं, ग्रामीण बिल्लू यादव ने बताया कि "गांव में नल जल योजना शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी होगी. कुछ समय तक व्यवस्था ठीक भी चली लेकिन बिजली कनेक्शन कटने के बाद पानी की समस्या फिर सामने आने लगी है. ऐसे में योजना का लाभ तब मिलेगा जब बिजली और पानी की व्यवस्था नियमित रूप से चालू रहे. अब हमें पानी के लिए कुआं और हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है."