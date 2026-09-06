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4 करोड़ के बिजली बिल ने रोकी नल जल योजनाओं की धार, करीब 200 कनेक्शन कटे

उमरिया में नल जल योजना बंद, पानी के पुराने स्रोतों पर लौटे ग्रामीण, रोज की मशक्कत बढ़ी. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.

Umaria NAL JAL YOJNA STOPPED
उमारिया में नल जल योजना बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 4:22 PM IST

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उमरिया: ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है. उमरिया जिले में करीब 200 नल जल योजनाओं का लगभग चार करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है. बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण कई योजनाओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं. बिजली कनेक्शन कटने से पानी की सप्लाई प्रभावित होने लगी है. ग्रामीणों को फिर एक बार पानी के पुराने स्रोतों पर निर्भय होना पड़ रहा है.

नल से पानी आना बंद, बिजली कनेक्शन कटने के बाद मोटर बंद

नल जल योजना के तहत गांव में पाइप लाइन बिछाकर घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए मोटर पंप और बिजली की आवश्यकता होती है. बिजली कनेक्शन कटने के बाद मोटर बंद हो गये हैं और इसका सीधा असर जल आपूर्ति पर पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने घर तक नल तो पहुंचा दिया है लेकिन अब बिजली बिल के बकाए के कारण नल से पानी आना बंद हो गया है.

इस संबंध में मालियागुड़ा सचिव विनय सिंह परस्ते ने बताया कि "बिल का भुगतान न होने के कारण बिजली विभाग के द्वारा नल जल योजना का कनेक्शन काट दिया गया है. हम जल्द भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं."

वहीं, ग्रामीण बिल्लू यादव ने बताया कि "गांव में नल जल योजना शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी होगी. कुछ समय तक व्यवस्था ठीक भी चली लेकिन बिजली कनेक्शन कटने के बाद पानी की समस्या फिर सामने आने लगी है. ऐसे में योजना का लाभ तब मिलेगा जब बिजली और पानी की व्यवस्था नियमित रूप से चालू रहे. अब हमें पानी के लिए कुआं और हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है."

Umaria Nal Jal Yojna Power Disconnected
4 करोड़ के बिजली बिल ने रोकी नल जल योजना (ETV Bharat)

सोहन बैग ने बताया कि "गांव के लोगों के लिए नल जल योजना महत्वपूर्ण है. घर के पास नल लगने से महिलाओं और बुजुर्गों की दूर से पानी लाने की परेशानी कम हुई थी. लेकिन कनेक्शन कटने के बाद व्यवस्था प्रभावित हो गई है." इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बकाया बिल का भुगतान जल्द से जल्द कर कनेक्शन बहाल किया जाए ताकि ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े.

लोक स्वस्थ यांत्रिकी विभाग के अधिकारी एच एस धुर्वे ने बताया कि "सरकार द्वारा नल जल योजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी विभाग को दी जाती है. विभाग योजना का निर्माण करने के बाद कुछ समय तक इसका ट्रायल करता है. ट्रायल पूरा होने के बाद योजना संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है. इसके बाद योजना के संचालन रखरखाव और बिजली बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी पंचायत की होती है." एच एस धुर्वे ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर बिजली कनेक्शन बकाया राशि के करण काटे गए हैं वे संबंधित विभाग से बात करेंगे.

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वहीं, जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने कहा कि "उनके पास अभी तक किसी भी पंचायत से नल जल योजना का बिजली कनेक्शन काटे जाने की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. यदि किसी पंचायत में कनेक्शन काटा गया है तो इस संबंध में एमपीईबी से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

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4 CR RUPEES ELECTRIC BILL PENDING
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