बांधवगढ़ के शावक दिलाएंगे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा, जानिए बाघों की संख्या बढ़ने का पूरा गुणा-गणित

जबकि मध्य प्रदेश में इन पिछले 4 वर्षों में यह वृद्धि बहुत ज्यादा थी. जिसमें 49.24 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो कि वार्षिक लगभग 12.31 प्रतिशत तक की वृद्धि है. जबकि प्रदेश में बाघों के उपयुक्त रहवास, संरक्षित क्षेत्र की संख्या उनके क्षेत्रफल में ऐसी कोई अनुपातिक वृद्धि नहीं की जा सकी है.

2022 के बाघ आंकलन में बांधवगढ़ अव्वल रहा था और जिस हिसाब से यहां के बाघिनों की साइटिंग उनके शावकों के साथ लगातार होती रही है, उस हिसाब से इस बार भी बाघों के मामले में बांधवगढ़ के अव्वल रहने का अनुमान है. आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से जो आंकड़े जारी किए गए हैं. उसके मुताबिक देश में साल 2018 के बाद 2022 में बाघों की संख्या में लगभग 24.10% की वृद्धि हुई है, जो की एनुअल लगभग 6.02% की वृद्धि है.

भारत सरकार ने साल 2022 में जो बाघों की गणना कराई थी, उसके मुताबिक भारत में टोटल 3682 बाघ काउंट किये गए थे. जिसमें मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 785 बाघ गिने गए थे. ये 785 बाघ वो हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक थी और उन्हें ही इस बाघ गणना में शामिल किया गया था. इस हिसाब से बाघों के वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी प्रसिद्ध है. वर्तमान में प्रदेश में 26 वन्य प्राणी अभयारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 9 टाइगर रिजर्व हैं.

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं. इस बार यहां के शावकों को देखते हुए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर से बाघों की संख्या के मामले में अव्वल रहेगा. हालांकि इस बार प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व के शावक मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिलवाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं.

उमरिया: मध्य प्रदेश को देश में टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में सबसे अहम रोल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ही है. पिछले 2 टर्म 2018 और 2022 से लगातार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा लेकर देश में अव्वल बना हुआ है. टाइगर स्टेट के दर्जे के लिए मध्य प्रदेश 2026 में हैट्रिक लगा सकता है और इसे लेकर एक बार सभी की नजरें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर ही टिकी हैं.

शावक कैसे दिलाएंगे टाइगर स्टेट का दर्जा?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "साल 2022 की बाघ गणना के मुताबिक बांधवगढ लैंडस्केप में लगभग 165 बाघ गिने गए थे, जिसमें बाघ-बाघिन शामिल हैं. बाघों की जो गणना होती है उसमें 1 वर्ष से अधिक के ही बाघों को गिना जाता है, एक साल से छोटे बाघों को नहीं गिना जाता है.

बांधवगढ़ के शावक दिलाएंगे टाइगर स्टेट का दर्जा (Bandhavgarh Tiger Reserve)

2022 की गणना के दौरान भी बांधवगढ़ में कई बाघिन ऐसी मिली थीं जो अपने नन्हे शावकों के साथ नजर आई थीं, इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांधवगढ़ में लगातार बाघों की संख्या बढ़ती रही है. पिछले कुछ सालों में जो बाघ शावक देखे गए हैं उस हिसाब से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 180 के ऊपर तक बाघों की संख्या जा सकती है. क्योंकि 2022 से लेकर के इन 4 सालों के दौरान लगातार कई बाघिनों को उनके शावकों को साथ देखा गया है."

आंकड़ों से समझिए कैसे बढ़े बाघ?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन जो जंगल का एरिया है वह उतना ही है और बाघों का स्वभाव होता है कि एक बार जो अपना एरिया बनाता है वह दूसरे बाघ को उसमें नहीं रहने देता और अगर ऐसा होता है तो उनके बीच में आपसी द्वंद होता है. यही वजह है कि कई बार अपना अलग एरिया बनाने के लिए कुछ बाघ दूर तक लंबी यात्रा करते हुए मूव कर जाते हैं या फिर आसपास की जंगलों में भ्रमण करने लगते हैं."

भारत में साल दर साल बढ़ रहे बाघ (ETV Bharat GFX)

बाघों की संख्या कैसे बढ़ी है इसे ऐसे समझा जा सकता है. 2006 में पूरे इंडिया में 1411 बाघ दर्ज किए गए थे. 2010 में 1706 बाघ, 2014 में 2226 बाघ, 2018 में 2967 बाघ और 2022 में 3682 बाघ गिने गए थे. इस तरह से इन 4 सालों में ग्रोथ का परसेंटेज देखें तो 2010 में 20.1% की ग्रोथ हुई, 2014 में 30.48 परसेंट की ग्रोथ हुई, 2018 में 33.29% की ग्रोथ हुई और 2022 में 24.10% की ग्रोथ हुई.

ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2006 में 300 बाघ गिने गए थे, 2010 में इनकी संख्या 257 हुई, 2014 में 308 हुई, 2018 में 526 हुई और 2022 में इनकी संख्या 785 हो गई. इस हिसाब से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या को देखा जाए तो पिछले 4 साल में 2022 की काउंटिंग में 49.24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. इस तरह से एनुअल ग्रोथ 12.3 प्रतिशत हुआ. मतलब साफ है कि बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है.

भारत में बाघों का ग्रोथ रेट (ETV Bharat GFX)

बाघों की वजह से फेमस है बांधवगढ़

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहां के रॉयल बंगाल टाइगर के लिए दुनिया भर में फेमस है. इसलिए दुनिया भर के पर्यटक यहां पहुंचते हैं क्योंकि यहां बाघों का दिखना हर सफारी में तय माना जाता है. यहां के बाघों की संख्या उनकी गिनती तक सीमित नहीं है बल्कि देखा जाए तो बांधवगढ़ की सबसे बड़ी खासियत यहां वनों का घनत्व है, यहां लगभग हर प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है. यही वजह है कि यहां पर्यटकों को बाघ दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, अक्सर ही यहां के बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलावा आसपास के जिलों के वन क्षेत्र में भी घूमते टहलते नजर आ जाते हैं, जो दिखाता है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल का दायरा अभी उतना ही है.

बाघों की वजह से फेमस है बांधवगढ़ (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ के बाघों की खासियत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो बाघ पाए जाते हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं. जिनका वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टाइग्रिस है. इसकी एक विशिष्ट उप प्रजाति है, जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है. ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है. यह टाइगर मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं. भारत में उनकी सबसे बड़ी आबादी सुंदरवन के मैंग्रोव के जंगलों के अलावा मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और तराई क्षेत्र में मिलती है. इनकी धारियां ही इन्हें एक विशेष पहचान देती हैं. जिस तरह से इंसानों के फिंगर प्रिंट अलग-अलग होते हैं, ठीक उसी तरह इनकी धारियां अलग होती हैं.

मध्य प्रदेश को मिला है टाइगर स्टेट का दर्जा (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो जंगल में अकेले रहना पसंद करता है. अपनी टेरिटरी में एक बाघ दूसरे बाघ को कभी बर्दाश्त नहीं करता है और अगर ऐसा होता है तो उनके बीच में खूनी संघर्ष होता है. बंगाल टाइगर को पानी में तैरना बहुत पसंद होता है. बांधवगढ़ के प्रसिद्ध बाघों की बात करें तो चार्जर और सीता नाम के बाघ और बाघिन तो फेमस थे ही, इसके अलावा बजरंग, डॉटी, तारा, चक्रधारा, पुजारी, छोटा भीम ऐसे कई बाघ और बाघिन हैं जो बहुत फेमस हैं. पर्यटकों के बीच में उनकी अच्छी खासी पापुलैरिटी है.

बाघिन का शावकों के साथ दिखना आम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं कि "वो तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े ही रहते हैं और कई साल से जुड़े हुए हैं. इस दौरान अक्सर ही यहां बाघिन के साथ शावकों का दिखना बहुत आम है और यही एक खासियत भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर पर्यटकों को खींचती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए ये दृश्य बहुत आम है, इतने सालों में हर साल बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आती हैं. यही शावक बड़े होकर अपनी नई टेरिटरी बनाते हैं या फिर बांधवगढ़ में बाघों की संख्या को बढ़ाने में सहयोग करते हैं."

कितने एरिया में फैला है बांधवगढ़?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टोटल 1536 वर्ग किलोमीटर के लगभग विशाल एरिया में फैला हुआ है और इसे 2 भागों में बांटा गया है. कोर जोन और बफर जोन. इस तरह से बांधवगढ़ के कोर जोन का क्षेत्रफल लगभग 716 वर्ग किलोमीटर है जबकि बफर जोन का टोटल क्षेत्रफल लगभग 820 वर्ग किलोमीटर है. कोर जोन की बात करें तो इसमें ताला सबसे पुराना गेट है वहीं मगधी, खेतौली, पतौर, पनपथा, कल्लवाह भी कोर जोन में हैं. इसके अलावा बफर जोन की बात करें तो धमोखर, पनपथा और मानपुर गेट शामिल हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को 1968 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तब इसका क्षेत्रफल मात्र 105 वर्ग किलोमीटर था. जिसे बाद में बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा किया गया है. अब जिस तरह से यहां बाघों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए इसके एरिया को और बढ़ाने की जरूरत अब वन्य प्राणी के जानकार महसूस कर रहे हैं.

आपसी द्वंद में हो रही कई बाघों की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं. कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिसमें बाघों के बीच में आपसी द्वंद्व भी देखने को मिले हैं और इस आपसी द्वंद में कुछ बाघ या शावकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. 2025 में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और अभी हाल ही में 2026 में भी कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें आपसी द्वंद देखने को मिला है.

साल 2025 में तांडव नाम का बाघ जिस तरह से अपनी टेरिटरी बनाने में लगा हुआ था और शावकों को घायल कर बाघों से आपसी द्वंद कर रहा था. इसे देखते हुए उसे शिवपुरी टाइगर रिजर्व भेजा गया, जिससे वो वहां के घने जंगलों में अपनी एक नई टेरिटरी बना सके. छोटा भीम के जाने के बाद पुजारी और डी1 बाघ के बीच आपसी द्वंद तो सबको मालूम ही है, क्योंकि यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के काफी फेमस बाघों में से एक है, उस दौरान तारा बाघिन के कुछ शावकों की साम्राज्य की लड़ाई में मौत भी हुई थी.

4 बाघ की मौत से बढ़ी चिंता

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में साल 2026 के जनवरी माह में ही 4 बाघों की मौत की वजह से सुर्खियों में हैं. जिस तरह से बाघों की मौत हो रही है उससे अन्य प्रेमियों को चिंता भी हो रही है. देखा जाए तो जिस तरह से बांधवगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ी है लेकिन उसके मुकाबले उसका वन क्षेत्र उतना ही रहा है.

20 दिनों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिन बाघों की मौत हुई है उसमें देखा जाए तो 7 जनवरी को जिस मादा शावक की मौत हुई है वो वन्य प्राणियों के आपसी द्वंद से हुई है. 8 जनवरी को जो बाघ कुएं में गिरा मिला वह शिकार के प्रयास में कुएं में गिरा था. तीसरी बाघिन जो सोलर फेंसिंग में फंसी थी उसकी वजह यह थी कि वह बाघिन अपने एरिया की तलाश में लंबी दूरी तय कर गई थी. उस दौरान वो सोलर फेंसिंग में फंसी क्योंकि दूसरे के एरिया में तो बाघिन जा नहीं सकती है, और जब इन्हें नया एरिया तलाश करना होता है तो इस वजह से कई बार ये लंबी दूरी तय कर जाती हैं. अभी हाल ही में जो 5 साल की मादा बाघिन की मौत हुई है वह भी आपसी द्वंद से बताई जा रही है.