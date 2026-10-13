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दशहरे के पहले लाड़ली बहनों के खाते में धन वर्षा, नवरात्रि की इस तिथि को आएगी ये रकम

दशहरे के पहले लाड़ली बहनों के खाते में धन वर्षा ( ETV Bharat )

भोपाल: दशहरे के ठीक पहले नवरात्रि में लाड़ली बहनों के खाते में होगी धन वर्षा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त सिंगल क्लिक से लाड़ली बहनों के खाते में भेजेंगे. इस अवसर पर प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे.

जून 2023 से अब तक लाड़ली बहनों के खाते में गई 40 किश्त