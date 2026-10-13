दशहरे के पहले लाड़ली बहनों के खाते में धन वर्षा, नवरात्रि की इस तिथि को आएगी ये रकम
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त 14 अक्टूबर को, उमरिया में मोहन यादव सिंगल क्लिक से भेजेंगे. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:38 PM IST
भोपाल: दशहरे के ठीक पहले नवरात्रि में लाड़ली बहनों के खाते में होगी धन वर्षा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त सिंगल क्लिक से लाड़ली बहनों के खाते में भेजेंगे. इस अवसर पर प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे.
जून 2023 से अब तक लाड़ली बहनों के खाते में गई 40 किश्त
लाड़ली बहना योजना के संदर्भ में हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में मजाकिया लहजे में ये कह दिया था कि 'लाड़ली बहना ही बहुत मंहगी पड़ गई'. हांलाकि उन्होंने बाद में ये साफ कर दिया था कि बहनों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी. लाड़ली बहना योजना चालू रहेगी. उन्होंने बताया था कि किस तरह वादे के मुताबिक एक हजार रुपए से 1500 रुपए तक ये राशि बढ़ाई गई.
योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को पहली मासिक आर्थिक सहायता राशि दी गई थी. सितंबर 2026 तक नियमित रूप से 40 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है. अब 14 अक्टूबर को 41वीं किस्त जारी की जाएगी. इसके अतिरिक्त अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में लाभार्थी महिलाओं को चार बार 250-250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.
136 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन
उमरिया जिले के गुरुवाही में आयोजित होने वाले लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुल 14,415.93 लाख रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे. इनमें 8,731.55 लाख रुपये की लागत के 68 कार्यों का लोकार्पण और 5,684.41 लाख रुपये की लागत के 68 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है. इन विकास कार्यों में बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्रों के कार्य भी शामिल हैं.
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बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5,906.99 लाख रुपये की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण तथा 3,225.22 लाख रुपये की लागत के 46 कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा. वहीं, मानपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,824.56 लाख रुपये की लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण तथा 2,459.16 लाख रुपये की लागत के 22 कार्यों का भूमि-पूजन होगा.