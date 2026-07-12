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अचानाक रुका MLA मीना सिंह का काफिला, खरीदने लगीं बरसात की देसी सब्जी पुटू

MLA मीना सिंह ने खरीदी बरसात की देसी सब्जी पुटू ( ETV Bharat )

बताया गया है कि विधायक मीना सिंह अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकली हुई थीं इसी दौरान सड़क किनारे उनकी नजर पुटू बेच रही एक महिला पर पड़ी. तभी उन्होंने अपने काफिले को रुकवा लिया और पुटू खरीदने लगीं. इसके साथ ही उन्होंने महिला का हाल-चाल भी जाना.

उमरिया: मानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक के पुटू सब्जी खरीदने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वह अपने काफिले को रुकवा कर बुजुर्ग महिला से पुटू खरीदते दिखाई दे रही हैं. विधायक मीना सिंह इस वीडियो में पुटू की सब्जी का महत्व बताते हुए नजर आ रही हैं. विधायक के इस अंदाज को लोग सादगी बताते हुए प्रशंसा कर रहे हैं.

पुटू खरीदने के दौरान विधायक ने पुटू का महत्व बताते हुए कहा कि "बारिश के मौसम में जब गांव में ताजी सब्जियां कम उपलब्ध होती हैं तब पुटू जैसे वन उत्पाद भोजन का स्वाद बढ़ा देते हैं." इसके साथ ही विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुटू सब्जी को अवश्य खरीदें और आनंद लें.

क्या है पुटू ?

पुटू एक विशेष प्रकार की जंगली सब्जी है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में जंगली मशरूम भी कहा जाता है. इसे ग्रामीण बारिश के मौसम में जंगल से एकत्रित करते हैं और बेचते हैं.

पुटू की सब्जी खरीदती दिखीं MLA मीना सिंह (ETV Bharat)

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वही, डॉ. वी के जैन ने बताया कि "पुटू की सब्जी बारिश के मौसम में मिलती है. पुटू के खाने से प्रोटीन, विटामिन और फाइबर मिलता है. पुटू की सब्जी इम्यूनिटी को बढ़ती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है. जो लोग पुटू का रोजाना सेवन करते हैं उनमें खून की कमी दूर होती है, इसमें फोलिक एसिड के साथ-साथ आयरन भी पाया जाता है जो एनीमिया की समस्या को भी दूर करता है. इसके साथ ही दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है."