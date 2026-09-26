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उमरिया में 3 दिन से बारिश, मंडला भी झमाझम, जलाशय ओवरफ्लो, जोहिला डैम के 4 गेट खोले

उमरिया व मंडला में तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर. सारे जलस्रोत लबालब. संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र अलर्ट मोड पर.

Umaria Heavy rain
जोहिला डैम के 4 गेट खुलने के बाद का नजारा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:46 PM IST

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उमरिया/मंडला : जबलपुर से लेकर डिंडौरी, मंडला और उमरिया तक बीते 3 दिन से झमाझम बारिश जारी है. लगातार बारिश से जलाशय लबालब हो गए हैं. पानी की बढ़ती आवक से संजय गांधी का विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 4 गेट खोलकर पानी के निकासी शुरू कर दी गई है. डैम के चारों गेट करीब दो-दो मीटर तक खोले गए हैं. गेट खोलकर डैम से पानी बाहर छोड़ा जा रहा है.

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन सक्रिय

बारिश का दौर लगातार जारी रहने से जोहिला डैम में पानी की आवक बढ़ रही है. ऐसे में जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए परियोजना प्रबंधन ने 4 गेट को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है. पानी छोड़े जाने के बाद क्षेत्र में लोगों की नजर अब डैम के जलस्तर और गेटों की स्थिति पर बनी हुई है. संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया "लगातार बारिश के कारण डैम से पानी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वर्तमान में 4 गेट खोले गए हैं. सभी गेट करीब 2-2 मीटर तक खोले गए हैं."

उमरिया में भारी बारिश, जोहिला डैम के 4 गेट खोले (ETV BHARAT)

नदियों का जलस्तर बढ़ा

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी डैम के गेटों और जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं. परियोजना प्रबंधन के लिए बारिश के दौरान डैम के जलस्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण हो जाता है. पानी की आवक बढ़ने की स्थिति में जल स्तर को नियंत्रण रखने के लिए गेटों के माध्यम से पानी की निकासी की जाती है. वहीं, लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की हालात बदलने लगे हैं. खेतों में पानी पहुंचाने के साथ नदी नाले में भी जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसे में जोहिला डैम में पानी का आवक बढ़ाना भी बारिश के असर को दर्शा रहा है.

डैम के गेट दो मीटर खोले, जलस्तर पर नजर

जोहिला डैम के 4 गेट खुलने के बाद पानी की तेज धारा के साथ निकासी हो रही है. बारिश के मौसम में डैम का यह नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है. हालांकि डैम क्षेत्र और पानी के बहाव वाले स्थान पर सावधानी बरती जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में बारिश और पानी के आवक की स्थिति के अनुसार गेटों की स्थिति में बदलाव किया जा सकता है.

मंडला में एसडीआरएफ के जवान अलर्ट

मंडला में बीते करीब 24 घंटे से हुई तेज बारिश के बाद जिले की प्रमुख नदियां और नदी-नाले उफान पर हैं. नर्मदा, बंजर और बुढनेर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. मटियारी डेम के 4 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है. प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मटियारी डेम के 4 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते नर्मदा नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

एसडीआरएफ जिला कमांडेंट नरेश साहू ने बताया "मंडला के साथ बालाघाट और डिंडोरी में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण नर्मदा की सहायक नदियों के कारण नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूब गया है. इस पर 4 फीट ऊपर से बह रहा है. सभी घाटों पर चाकचौबंद व्यवस्था है."

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