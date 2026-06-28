ETV Bharat / state

कार से उतर युवक ने चीतल को खिलाया केला, एक्शन की तैयारी में बांधवगढ़ प्रबंधन

उमरिया ताला मार्ग पर कार सवार युवक ने चीतल को पास बुलाकर खिलाया केला, अब एक्शन की तैयारी में बांधवगढ़ प्रबंधन.

MAN FEEDS BANANA TO CHITAL
चीतल को केले खिलाने पर युवक पर कार्रवाई की तैयारी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: सड़क किनारे एक युवक चीतल को केला खिला रहा था. तभी किसी दूसरे व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और चीतल को केला देने से मना करता दिखा. लेकिन युवक उस पर गुस्सा हो गया. अब ये वीडियो सोशल नेटवर्क पर सर्कलुेट हो रहा है. वहीं, वीडियो सर्कुलेट होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन इस पर एक्शन लेने की बात कह रहा है.

चीतल को केले खिलाने से मना करने पर युवक हुआ गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें एक युवक अपनी कार से उतर कर चीतल को केला खिलाते हुए नजर आ रहा है. वहीं, वीडियो बना रहा व्यक्ति उसे मना करते हुए नजर आ रहा है कि "आप वाइल्डलाइफ एनिमल को ऐसे कैसे केले खिला सकते हैं." इस पर चीतल को केला खिला रहा युवक गुस्सा हो गया. वहीं, वीडियो बना रहा व्यक्ति भी इसकी शिकायत करने की बात कहते नजर आ रहा है. ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है.

कार से उतर युवक ने चीतल को खिलाया केला (ETV Bharat)

युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

बताया जा रहा है कि ये घटना शनिवार की है. जब कार सवार एक युवक उमरिया ताला मार्ग से गुजर रहा था, इसी दौरान उसकी नजर सड़क किनारे मौजूद एक चीतल पर पड़ी. इसके बाद युवक ने कार से उतरकर चीतल को अपने पास बुलाया और उसे केला खिलाने लगा. वहां मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को ऐसा करने से रोका और बताया कि वन्य जीवों को बाहरी खाद्य पदार्थ खिलाना नियमों के विरुद्ध है.

अब इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन एक्शन में आ गया है. उस युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दिया है.

'वन्य जीवों को बाहरी खाद्य पदार्थ खिलाना कानूनन अपराध'

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया गया है. वाहन के नंबर के आधार पर युवक की पहचान की जा रही है. पहचान होते ही उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अनुपम सहाय ने कहा, "वनक्षेत्र में वन्य जीवों को बाहरी खाद्य पदार्थ खिलाना, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना या उनके अत्यधिक करीब जाने का प्रयास करना कानूनन अपराध है. इससे वन्य जीवों की प्राकृतिक आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. भविष्य में मानव एवं वन्य जीव संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.

वन विभाग ने पर्यटकों और आम नागरिकों और राहगीरों से भी अपील की है कि जंगल भ्रमण के दौरान या वहां से गुजरते समय वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. उन्हें किसी भी प्रकार का भोजन न दें. वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा.

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
MAN FEEDS BANANA TO CHITAL
UMARIA NEWS
FEEDING WILDLIFE ILLEGAL
UMARIA FEEDS BANANA TO CHITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.