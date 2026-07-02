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बांधवगढ़ में बाघों की दहाड़ से भरा सरकार का खजाना, पर्यटन से रिकॉर्ड 19.50 करोड़ की कमाई

31 हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी पहुंचे बांधवगढ़ इस सत्र में पर्यटन रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय व विदेशी दोनों पर्यटकों की पहली पसंद बांधवगढ़ रहा है. लेकिन विदेशी की तुलना में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले सीजन में 2024-25 में भारतीय आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 लाख 66 हजार 123 पर्यटक थे. इस सत्र में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 80 हजार तक पहुंच गई है. मतलब 13, 937 लोग अधिक पहुंचे हैं. विदेशी पर्यटकों में 30,766 से बढ़कर 31 हजार 604 सैलानी पहुंचे हैं, इस तरह से 838 पर्यटकों की वृद्धि हुई है.

बांधवगढ़ में पर्यटकों की बहार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. इस सीजन में पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं. फिर चाहे पर्यटकों की संख्या पर नजर डालें या उनसे होने वाली कमाई के हिसाब से देखें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके मुताबिक सीजन 2025-26 (1 जुलाई से 30 जून तक) में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों में काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के मेहमानों में वृद्धि हुई है.

उमरिया: मानसून सीजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई से कोर जोन में सफारी को बंद कर दिया गया है. ये 30 सितंबर तक बंद रहेगा. मतलब 3 महीने तक कोर में सफारी नहीं हो सकेगी. लेकिन पर्यटन कारोबार के मामले में इस बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. देसी व विदेशी मेहमानों की भरमार रही है और पर्यटकों में इजाफा भी काफी तादात में हुआ है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पर्यटन में रिकॉर्ड करोड़ों रुपए की राजस्व आय हुई है.

मानसूनी सीजन में कोर जोन में सफारी बंद (Bandhavgarh Tiger Reserve)

आसानी से होते हैं बाघों के दीदार

पर्यटन से जुड़े जानकारों का मानना है कि, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की साइटिंग बड़ी आसानी से होती है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के आसानी से दीदार के लिए अपनी अलग पहचान रखता है. यही वजह है कि यहां पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. विदेशी पर्यटक यहां के जंगल की खूबसूरती, प्राकृतिक संरचना और तरह-तरह के वन्य प्राणी और साथ ही बाघों का आसानी से दीदार की स्पेशिलिटी की वजह से काफी तादाद में आ रहे हैं.

आजीविका का साधन बना बांधवगढ़ (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ से कितनी आय

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सीजन 2025-26 के दौरान एक लाख 80 हजार से अधिक भारतीय पर्यटक और 31 हजार से अधिक विदेशी पर्यटकों ने बांधवगढ़ का भ्रमण किया. टोटल मिलाकर दो लाख 11 हजार से अधिक पर्यटकों की उपस्थिति रही. जिसने एक बार फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देश के मुख्य वन्यजीव पर्यटन स्थल में विशेष पहचान दिलाता है.

इस तरह से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मौजूदा साल 19.50 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व मिला है. जो पिछले पर्यटन वर्ष की तुलना में 3 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि दिखाता है. क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय का कहना है कि, ''बांधवगढ़ का ये अचीवमेंट टाइगर रिजर्व के प्रति पर्यटकों के बढ़ते विश्वास, बेहतर पर्यटन प्रबंधन और बांधवगढ़ की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है.''

बांधवगढ़ में विदेशी पर्यटकों की बहार (Bandhavgarh Tiger Reserve)

आजीविका का साधन बना बांधवगढ़

जाहिर है इसका लाभ स्थानीय होटल, रिसोर्ट कार्यबारियों के साथ जिप्सी गाइड के रूप में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी मिला है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहायक कहते हैं, ''बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन वर्ष 2025-26 का सफलतापूर्वक समापन हुआ. यह वर्ष वन्य जीव संरक्षण, प्रकृति, पर्यटन और स्थानीय आजीविका संवर्धन के दृष्टिकोण से अत्यंत अचीवमेंट वाला और ऐतिहासिक रहा. इस अवधि के दौरान देश एवं विदेश से आए पर्यटकों ने बांधवगढ़ की समृद्ध जैव विविधता अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीव संपदा का अनुभव किया.

क्षेत्र संचालक कहते हैं कि, ''बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वैज्ञानिक वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों की सहभागिता के माध्यम से प्रकृति पर्यटन के नए मानदंड स्थापित करने प्रतिबद्ध है. बांधवगढ़ में पर्यटन, वन्य जीव अवलोकन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय आजीविका का आधार भी बन चुका है.''