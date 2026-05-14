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उमरिया की पुष्पा मांझी बनी महिलाओं के लिए रोल मॉडल, छोटी सी मशीन को बनाया ATM

उमरिया जिले के खुटार गांव की रहने वाली पुष्पा मांझी पहले आर्थिक रूप से काफी परेशान थीं और अपने घर को चलाने के लिए उन्हें किसी ऐसे काम की जरूरत थी, जिससे घर सही से चला सकें. पति जितना कमाते थे, उससे उनका घर भी सही से नहीं चल पा रहा था. अपने इसी इरादे के साथ पुष्पा मांझी ने कुछ दिन पहले ही पशु आहार को लेकर एक नया काम शुरू किया. पुष्पा मांझी ने पशु आहार निर्माण इकाई ही स्थापित कर दी. अब उसी से सफलता की नई मिसाल कायम कर रही हैं.

उमरिया : कहते हैं जहां चाह वहां राह. पुष्पा मांझी ने कुछ दिन पहले पशुपालकों के लिए पशु आहार बनाना शुरू किया और आज वह इतना कमा रही हैं, जिससे न केवल उनका घर अच्छे से चल पा रहा है, बल्कि पूरे परिवार के लिए रोजगार का अवसर तलाश लिया है. वह अब अपने इसी काम से लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं.

पुष्पा मांझी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनें खरीद सकें. इसके लिए उन्होंने साल 2017 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन लिया. इसी से उन्होंने अपने गांव खुटार में ही पशु आहार निर्माण मशीन स्थापित की. अब यही मशीन उनके लिए वरदान साबित हो रही है. पुष्पा मांझी इसी से अब हजारों रुपए तक कमाने में कामयाब हो रही हैं, जिससे उनका आसानी से घर चल पा रहा है.

मशीन से बनाती हैं पशुओं का आहार

पशु आहार मशीन के माध्यम से पुष्पा मांझी सोया डीओसी, सोयाबीन कच्चा तेल और मक्का जैसी सामग्रियों का उपयोग करके तरह-तरह के पशु आहार तैयार करती हैं, जिसकी अच्छी खासी डिमांड है. जो पशु आहार पुष्पा मांझी तैयार कर रही हैं, उसकी बाजार में ही कीमत ₹40 से लेकर के ₹50 प्रति किलोग्राम तक है. पुष्पा मांझी कहती हैं "वह जो भी पशु आहार तैयार करती हैं, हाथों हाथ बिक जाता है, कुछ तो अपने घर से ही भेज देती हैं, और जो ज्यादा रहता है, उसे बाजार में बेच देती हैं. इस कार्य में उनके पति रतन मांझी सहयोग करते हैं."

महीने में 25 हजार तक की कमाई

पुष्पा मांझी बताती हैं "अपने इस काम से करीब ₹25000 तक आय हासिल कर लेती हैं. इसी से अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से कर पा रही हैं. पूरा परिवार उनका सहयोग दे रहा है. पहले परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने पशु आहार का काम शुरू किया है, उसके बाद से सब कुछ बदल गया है. उन्हें देखकर और महिलाएं भी इस तरह का काम करने के बारे में सोच रही हैं."