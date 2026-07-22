उमरिया में जोहिला बांध का खोला गया एक गेट, धुंआधार देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़
उमरिया में बीते कई दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से नदी-नालों का बढ़ा जलस्तर. मानसून सीजन में खुला जोहिला बांध का एक गेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 9:58 PM IST
उमरिया: बीते कई दिनों से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उमरिया और आसपास के कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं. इस कारण यहां स्थित जोहिला बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए प्रबंधन ने जोहिला बांध का बुधवार को 1 गेट लगभग 1 मीटर खोलकर पानी छोड़ा. बांध का गेट खोलने से पहले निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.
जोहिला बांध का खोला गया गेट
इस साल के मानसून सीजन में जुलाई माह के आखिर में रुक-रुक हो रही बारिश से जिले के कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं. इसके चलते जोहिला बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.
संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एच के त्रिपाठी ने बताया, "बढ़ते जल स्तर के कारण जोहिला बांध के 1 गेट को लगभग 1 मीटर तक खोला गया है. इस गेट के खुलने के साथ ही आसपास के क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और निचले स्थान में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है." उनका कहना है कि अगर बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा तो अन्य गेट भी खोले जाने की संभावना है.
बांध का नजारा देखने पहुंच रहे लोग
इस मानसून सीजन में दूसरी बार जोहिला बांध का गेट खोला गया. ऐसे में जोहिला बांध के गेट खुलने की सूचना लगते ही लोग बांध का नजारा देखने के लिए वहां पहुंचने लगे. मुख्य अभियंता एच के त्रिपाठी ने बताया, "लोगों के यहां पहुंचने की सूचना के साथ ही प्रबंधन की तरफ से बैरिकेड और सुरक्षा बलों को लगाकर लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है."
बीते 24 घंटे में 15.8 मिमी बारिश दर्ज
अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि बीते 24 घंटे में 15.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बांधवगढ़ तहसील में 22.6 मिमी, मानपुर तहसील में 31.6 मिमी, पाली तहसील में 11.8 मिमी, नौरोजाबाद तहसील में 15.8 मिमी, चंदिया में 8.3 मिमी, करकेली तहसील में 18.5 मिमी, बिलासपुर तहसील में 2.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है.
जून से अब तक 337.7 मिमी बारिश दर्ज
उमरिया जिले में 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक 337.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 465.4 मिमी, मानपुर तहसील में 227.5 मिमी, पाली तहसील में 379.4 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 369.2 मिमी, चंदिया तहसील में 242.8 मिमी, करकेली तहसील में 415.4 मिमी, बिलासपुर तहसील में 264.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है.
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इसी अवधि में पिछले साल हुई थी 686.5 मिमी बारिश
पिछले साल इसी अवधि तक 686.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 625.8 मिमी, मानपुर तहसील में 698.2 मिमी, पाली तहसील में 627.5 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 621.8 मिमी, चंदिया तहसील में 798.7 मिमी, करकेली तहसील में 625.4 मिमी, बिलासपुर तहसील में 801.2 मिमी वर्षा शामिल है.