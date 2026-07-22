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बांधवगढ़ में बाघ दिवस मनाने का यूनिक आइडिया, 9 दिनों तक चलेगा विशेष कार्यक्रम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, " बाघ दिवस के अवसर पर 9 दिनों तक लगातार बांधवगढ़ में कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है. बांधवगढ़ बाघों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है, यहां बाघों की काफी संख्या है. बाघों को लेकर ही इसकी विशेष पहचान है. इसलिए बाघ दिवस के अवसर पर कई दिन पहले से ही तरह-तरह के कार्यक्रम के आयोजन शुरू हो जाते हैं."

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 29 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस को ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के उद्देश्य से मंगलवार से ही तरह-तरह के कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो चुके हैं. जोकि 9 दिनों तक चलेगा.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 9 दिनों तक लगातार चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है. कला से संबंधित आयोजनों की श्रेणी में 21 जुलाई को शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में जंगल का रखवाला 'बाघ' थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया गया.

भव्य समारोह में विजेता को मिलेगा सम्मान (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं की लक्ष्मी भूमिया ने प्रथम, शुभांजली रघुवंशी ने द्वितीय और राधिका सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया. इन सभी विजेताओं को 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर ताला में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा.

बाघ को बचाएंगे तो बाकी जीव भी बच जाएंगे

9 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रमों में कला श्रेणी में कुल 27 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा, जहां छात्र व छात्राओं को चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से वन एवं वन्यजीव, विशेष रूप से बाघ के संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा. क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली बच्चों के अंदर वन एवं वन्यजीवों के प्रति प्रेम एवं संरक्षण का भाव जागृत करना है. क्योंकि बाघ अंब्रेला प्रजाति है, जिसके संरक्षण से अन्य वन्यजीव स्वत: संरक्षित हो जाते हैं.''

आसानी से मिलते हैं दर्शन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है, जहां बाघों की भरमार है और आसानी से इनका दीदार होता है. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक काफी तादात में आते हैं और साल दर साल पर्यटकों की संख्या को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नए-नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक से बढ़कर एक बाघ हैं, पर्यटक जिन्हें उनके नाम से ही जानते हैं. पुजारी और डी-1 बाघ के बीच फाइट में पुजारी की मौत हो गई थी, जिसकी हर ओर चर्चा थी. वहीं बजरंग तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बॉस बन बैठा है. इसके अलावा भी कई बाघ बाघिन हैं जो वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच लोकप्रिय हैं.