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उमरिया में अंग्रेजों ने डाला हॉकी का बीज, दीवानगी ऐसी की क्रिकेट युग में स्टिक हुआ बुलंद

क्रिकेट के वर्चस्व के बीच उमरिया में हॉकी का डंका ( ETV Bharat )

उमरिया: संभाग का उमरिया जिला यूं तो अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए एक अलग ही पहचान रखता है. उमरिया में मौजूद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ख्याति देश नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में ये हॉकी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. क्योंकि यहां से हॉकी खिलाड़ी करण गौतम का भारतीय हॉकी जूनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, जो नवंबर महीने में ही इजिप्ट में होने वाले हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे. उमरिया में हॉकी की दीवानगी अभी से नहीं है, बल्कि ये सिलसिला आजादी के पहले से चलता आ रहा है. तभी तो यहां पर हॉकी की अच्छी खासी नर्सरी मौजूद है.

उमरिया में मौजूद है हॉकी की नर्सरी भारत देश में जहां हर जगह क्रिकेट का वर्चस्व और गली मोहल्ले में क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलती है. वहीं दूसरी ओर उमरिया में इसके उलट क्रिकेट के वर्चस्व के बीच हॉकी का डंका बजता है. यही वजह है कि, यहां हॉकी युवा खिलाड़ियों की अच्छी खासी नर्सरी तैयार हो रही है, जहां हर दिन खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों में हॉकी देखने और खेलने की काफी दिलचस्पी है. यहां के पुराने खिलाड़ी आज भी हॉकी के खेलों के लिए समर्पित रहते हैं. यही वजह है कि उमरिया में क्रिकेट की दीवानगी को भी हॉकी मात देता है. यहां से खिलाड़ी निकलकर देश की टीम तक अपनी जगह बनाने में सफल हो रहे हैं.