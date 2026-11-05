उमरिया में अंग्रेजों ने डाला हॉकी का बीज, दीवानगी ऐसी की क्रिकेट युग में स्टिक हुआ बुलंद
मध्य प्रदेश का उमरिया बना हॉकी खिलाड़ियों की फैक्ट्री, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों का दुनिया में जलवा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 1:48 PM IST
उमरिया: संभाग का उमरिया जिला यूं तो अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए एक अलग ही पहचान रखता है. उमरिया में मौजूद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ख्याति देश नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में ये हॉकी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. क्योंकि यहां से हॉकी खिलाड़ी करण गौतम का भारतीय हॉकी जूनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, जो नवंबर महीने में ही इजिप्ट में होने वाले हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे. उमरिया में हॉकी की दीवानगी अभी से नहीं है, बल्कि ये सिलसिला आजादी के पहले से चलता आ रहा है. तभी तो यहां पर हॉकी की अच्छी खासी नर्सरी मौजूद है.
उमरिया में मौजूद है हॉकी की नर्सरी
भारत देश में जहां हर जगह क्रिकेट का वर्चस्व और गली मोहल्ले में क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलती है. वहीं दूसरी ओर उमरिया में इसके उलट क्रिकेट के वर्चस्व के बीच हॉकी का डंका बजता है. यही वजह है कि, यहां हॉकी युवा खिलाड़ियों की अच्छी खासी नर्सरी तैयार हो रही है, जहां हर दिन खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों में हॉकी देखने और खेलने की काफी दिलचस्पी है. यहां के पुराने खिलाड़ी आज भी हॉकी के खेलों के लिए समर्पित रहते हैं. यही वजह है कि उमरिया में क्रिकेट की दीवानगी को भी हॉकी मात देता है. यहां से खिलाड़ी निकलकर देश की टीम तक अपनी जगह बनाने में सफल हो रहे हैं.
करण के सलेक्शन से उत्साह
उमरिया के ज्वालामुखी कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय करण गौतम का हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम में सेलेक्शन हुआ है. करण गौतम बताते हैं कि, ''वह एमपी अकादमी भोपाल में 2022 से प्रैक्टिस कर रहे हैं. बीते 5 साल से मध्य प्रदेश की टीम के लिए खेल रहे हैं. पिछले साल ही इंडिया कैंप उनका नाम आने के बाद वे इंडिया कैंप में 45 दिन रहे थे. यहां देश भर से 40 बच्चे थे. 40 बच्चों में से 24 लोगों की टीम बनती है, और फिर उस 24 से 11 प्लेयर की टीम बनती है.
स्थानीय युवकाओं के लिए प्रेरणा
हॉकी खिलाड़ी जावेद खान बताते हैं कि, ''करण गौतम उमरिया में काफी वर्ष से खेल रहा है. उसने फिर नेशनल एकेडमी भोपाल में जाकर कड़ी मेहनत की. जिसके बाद उन्हें सफलता मिली है. आज वो एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं. वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गया है. उनसे प्रेरित होकर काफी लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर उमरिया रिप्रेजेंट करेंगे.''
शहडोल संभाग में हॉकी नर्सरी
उमरिया में कोई नया हॉकी का क्रेज नहीं है, बल्कि आजादी से पहले का है. यही वजह है कि यहां हॉकी की एक अच्छी खासी नर्सरी भी तैयार हो रही है. आज भी यहां सुबह और शाम खेल मैदान में हॉकी खेलने के लिए युवा हॉकी स्टिक लेकर पहुंच जाते हैं. शहर के अमर शहीद स्टेडियम में बीते 15 सालों से शिवम सोंधिया खुद भी प्रैक्टिस करते हैं और छोटे बच्चों को भी कराते हैं.
आजादी के पहले से हॉकी का क्रेज
उमरिया की खेल संस्कृति की चर्चा आज से नहीं है बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले से हो रही है. हॉकी के इतिहास को लेकर बताया जाता है कि साल 1919 से 1927 के बीच कॉलरी मैनेजर जॉन ई टायर और गुलाब स्कूल के प्रथम हेडमास्टर सुंदरलाल भाटिया के दौर में क्रिकेट, फुटबॉल के साथ हॉकी को भी खूब बढ़ावा मिला था. मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीते थे. इसका असर उमरिया पर भी पड़ा था. बच्चों के हाथों पर स्टिक अब आम दृश्य बन गई है.
आदिवासी अंचलों में हॉकी का क्रेज
एक दौर था जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में लगातार अपना डंका बजा रही थी. दूसरी ओर मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में हॉकी के खेल का क्रेज बढ़ रहा था. देखते ही देखते उमरिया हॉकी आइकॉन बन चुकी थी. स्कूलों में हेड मास्टर और छात्रों के बीच हॉकी का एक अलग समय तय हो गया था. उनकी आपस में प्रतियोगिताएं होती थी. अलग-अलग प्रांत से यहां हॉकी के खिलाड़ी पहुंचने लगे थे. उमरिया केवबड़े बुजुर्ग तो ये भी बताते हैं कि, ''उस दौर में जब उमरिया टीम का मैच हुआ करता था तब उमरिया नगर का पूरा बाजार बंद हो जाता था. ग्राउंड खचाखच दशकों से भर जाता था.''
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उमरिया के बड़े हॉकी खिलाड़ियों में शुमार मोहम्मद शाहिद बताते हैं कि, ''वर्तमान में वो कोल इंडिया एसईसीएल में हॉकी खेलते हैं और पूर्व में भी इसी ग्राउंड में हॉकी का प्रैक्टिस करते थे. कई राष्ट्रीय और स्टेट स्तर में हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं. उमरिया की मिट्टी हमेशा से हॉकी खेल को प्रोत्साहित और बढ़ावा देती रही है. यहां के लोगों में हमेशा से हॉकी का प्रेम दिखता है. यहां पर करीब 100 साल पहले से हॉकी खेला जा रहा है.''