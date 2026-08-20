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उमड़कर बाढ़ लाई उमड़ार नदी, उमरिया और कटनी का संपर्क कटा, पुल के दोनों पार फंसे लोग

राहगीर शुभ गुप्ता ने बताया "वह कल अपने निजी काम से उमरिया आए हुए थे और आज अपने घर खितौली लौट रहे थे लेकिन लगातार बारिश होने के कारण उमड़ार नदी के पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है. आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है. वह इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा काम हो तो वह पुल पार करें."

उमरिया/पन्ना : उमरिया और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. तेज बारिश के कारण उमरिया और कटनी जिले की सीमा से गुजरने वाली उमड़ार नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कर्चुलिया पुल के ऊपर से पानी आ गया. इसके चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया. पुल के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं.

सोनू विश्वकर्मा ने बताया "यह पुल उमरिया और कटनी जिले को जोड़ता है. पुल के ऊपर से पानी चलने के कारण दोनों तरफ राहगीर फंसे हुए हैं और वाहनों की लंबी कतार लगी है." यात्रियों का कहना है "कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन पानी का जल स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है."

उमरिया में 24 घंटे में 61.6 मिमी वर्षा

अधीक्षक भू अभिलेख रजनीश यादव ने बताया "गत 24 घंटे में 61.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बांधवगढ़ तहसील में 71.8 मिमी, मानपुर तहसील में 37.5 मिमी, पाली तहसील में 68.2 मिमी, नौरोजाबाद तहसील में 66.6 मिमी, चंदिया में 86.2 मिमी, करकेली तहसील में 65.8 मिमी तथा बिलासपुर में 35.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. जिले में एक जून से लेकर 19 अगस्त तक 757.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बांधवगढ़ तहसील में 991 मिमी, मानपुर तहसील में 648.9 मिमी, पाली तहसील में 778 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 745.2 मिमी, चंदिया तहसील में 704.8 मिमी, करकेली तहसील में 870 मिमी, बिलासपुर तहसील में 565 मिमी वर्षा दर्ज की गई है."

उमरिया में 24 घंटे में 61.6 मिमी वर्षा (ETV BHARAT)

बाढ़ में फंसे किसान का रेस्क्यू

पन्ना में दो दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण उफनाई पतने नदी में किसान फंस गया. शाम एसडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला. पवई वार्ड नंबर 15 निवासी कल्लू नगायच दोपहर में सुनादर हार स्थित अपने खेत में बोई गई तिल की फसल देखने गया था. बारिश के कारण पतने नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ गया और खेत के दोनों ओर बाढ़ का पानी भर गया. कल्लू नगायच खेत में ही टापू में फंस गया. शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. पता चलने पर बेटे अंशुल नगायच ने तत्काल पुलिस को सूचित किया.