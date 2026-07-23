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उमरिया में खतरों से खेल रहे देश के नौनिहाल, जर्जर भवन में पढ़ाई करने को हैं मजबूर

उमरिया की ग्राम पंचायत जुड़वानी की शासकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन जर्जर, यहां खुले में बन रहा है मध्यान्ह भोजन.

UMARIA DILAPIDATED SCHOOL BUILDING
उमरिया में खतरों से खेल रहे देश के नौनिहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:29 PM IST

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उमरिया: घुलघुली संकुल के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुड़वानी के शासकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने दूसरी जगह विद्यालय संचालित करने की बात कही है.

उमरिया जिले के घुलघुली संकुल के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुड़वानी के शासकीय प्राथमिक पाठशाला के नौनिहाल जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. विद्यालय भवन की खस्ताहाल स्थिति के चलते बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Umaria Dilapidated school building
उमरिया में जर्जर भवन में पढ़ाई करने को हैं मजबूर बच्चे (ETV Bharat)

खतरे के साये में हो रही पढ़ाई

जानकारी के अनुसार, पूर्व में विद्यालय भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण जिला प्रशासन ने उसे ध्वस्त करा दिया था. इसके बाद शासन के निर्देशानुसार बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन में की गई, लेकिन पंचायत भवन स्वयं भी जर्जर स्थिति में है. ऐसे में छात्र-छात्राएं हर दिन खतरे के साये में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए इसी भवन में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है. प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी के बच्चों के एक साथ बैठने से पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है.

खुले में तैयार होता है मध्यान्ह भोजन

वहीं, विद्यालय में किचन शेड (रसोई भवन) नहीं होने के कारण मध्यान्ह भोजन खुले में तैयार किया जाता है. बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे भोजन बनाना रसोइयों के लिए बेहद कठिन हो गया है, जिससे भोजन व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.

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ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन अब तक नए विद्यालय भवन और किचन शेड का निर्माण नहीं कराया गया है. ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन से शीघ्र नया विद्यालय भवन एवं किचन शेड का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि मासूम बच्चों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र वरकड़े से बात की गई तो उन्होंने कहा कि "1 से 5वीं तक की कक्षाएं हमारे अंडर में नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी हम डीपीसी से बात कर के विद्यालय को दूसरी जगह संचालित कराएंगे."

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