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उमरिया में पढ़ाई में गलती की छात्रा को मिली सजा, दोनों पैर के घुटने के पीछे मारने का आरोप

उमरिया में पढ़ाई में गलती की छात्रा को मिली सजा ( ETV Bharat )

उमरिया: देश और प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट, अभद्रता और गलत व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं. अक्सर जरा सी बात पर शिक्षक व शिक्षिका बच्चों को बुरी तरह से पीटते हैं. इसी तरह का मामला उमरिया के पाली थाना क्षेत्र में खिचकीड़ी छात्रावास से आया है. जहां रहने वाली एक 10 साल की छात्रा ने कोचिंग पढ़ाने वाली मैडम पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

दोनों पैर के घुटने के पीछे तरफ मारा