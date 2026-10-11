उमरिया में पढ़ाई में गलती की छात्रा को मिली सजा, दोनों पैर के घुटने के पीछे मारने का आरोप
उमरिया में छात्रावास की एक छात्रा ने कोचिंग वाली मैडम पर लगाया पीटने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:34 PM IST
उमरिया: देश और प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट, अभद्रता और गलत व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं. अक्सर जरा सी बात पर शिक्षक व शिक्षिका बच्चों को बुरी तरह से पीटते हैं. इसी तरह का मामला उमरिया के पाली थाना क्षेत्र में खिचकीड़ी छात्रावास से आया है. जहां रहने वाली एक 10 साल की छात्रा ने कोचिंग पढ़ाने वाली मैडम पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
दोनों पैर के घुटने के पीछे तरफ मारा
ग्राम कठई निवासी की 10 वर्षीय छात्रा खिचकिड़ी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती है. छात्रावास में बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए एक मैडम आती है. छात्रा ने पाली थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि "कोचिंग के दौरान मैडम बच्चों को इमला लिखवा रही थी, इसी दौरान लिखने में उससे कुछ गलती हो गई. छात्रा ने बताया की गलतियां होने पर मैडम डंडे से उसके दोनों पैर के घुटने के पीछे की तरफ मारा." शिकायत में यह भी बताया गया है कि उस समय अन्य छात्राएं भी वहां मौजूद थीं. छात्रा ने उनके सामने मारपीट होने की बात कही है, हालांकि आरोप की पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.
छात्रा के साथ पहले भी हुई मारपीट
छात्रा ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि "उसके पहले साथ पहले भी मारपीट की गई थी. उस समय उसने अपने परिवार को घटना के बारे में नहीं बताया था. बाद में कथित मारपीट के बाद उसने फोन पर अपनी मां को पूरी बात बताई." बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी मां, दादी और मामा बेटी को लेने छात्रावास पहुंचे. इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर थाना पाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित मैडम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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पुलिस मामले की जांच में जुटी
वही इस मामले में पाली थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे ने बताया कि "शिकायत के संबंध में जांच जारी है. पुलिस की जांच में छात्र के आरोप घटना की परिस्थितियों और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी."