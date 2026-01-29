ETV Bharat / state

उमरिया के स्कूल में अचानक बिगड़ने लगी बच्चों की तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

उमरिया के सरकारी स्कूल में अचानक बिगड़ी बच्चों की तबीयत, बच्चों को तुरंत अस्पताल में किया भर्ती,शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग मानी जा रही वजह.

UMARIA GOVT SCHOOL STUDENTS ILL
उमरिया के स्कूल में अचानक बिगड़ने लगी बच्चों की तबीयत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
उमरिया: करकेली विकासखंड स्थित सरकारी स्कूल में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. बुखार उल्टी और दस्त की शिकायत से बच्चे परेशान थे. सूचना के बाद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू दी. बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें कुछ बच्चे जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं अधिकतर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही भर्ती कराया गया है.

बच्चों की क्यों बिगड़ी तबीयत

उमरिया के करकेली विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा की घटना है. एसडीएम अंबिकेश सिंह ने बताया कि "स्कूल परिसर में कुछ बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच कर जांच कर रही थी. हमने 6 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया है. जहां उनकी स्थिति स्थिर है. साथ ही करीब 31 बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहीं पर ही इलाज किया जा रहा है. अभी सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो जाए. अगर कोई भी बीमार दिखता है तो उसे तुरंत ही इलाज दिया जाए.

UMARIA STUDENTS FOOD POISONING
बच्चों की तबीयत खराब हुई (ETV Bharat)

क्या है वजह ?

एसडीएम ने बताया प्रथम दृष्टया खाने की वजह लग रही है, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ी होगी. इसीलिए हमने खाने का भी सैंपल लिया है. यहां खाने में जो भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका भी सैंपल लिया गया है. यहां के पानी का भी सैंपल पीएचई विभाग ने लिया है. जिससे पता चल सके कि आखिर किस वजह से बच्चे बीमार हुए हैं. बाकी आगे की विभागीय कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी. अभी हमारा फोकस है कि सभी बच्चों को सही समय पर इलाज मिल जाए और सभी बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाएं."

गांव का भी कर रहे सर्वे

उमरिया के सीएमएचओ वीएस चंदेल का कहना है कि "स्कूल से कंप्लेंट आई थी कि, बच्चे बीमार हैं. बच्चों को प्राथमिक उपचार देने और जांच के बाद हमने गांव में भी डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है. गांव वालों की भी जांच कर रहे हैं."

TAGGED:

UMARIA STUDENTS FOOD POISONING
UMARIA NEWS
UMARIA STUDENTS FALL ILL
