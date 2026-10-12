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कृषि में उमरिया का देशभर में बजा डंका, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में मिला तीसरा स्थान

PMDDKY के क्रियान्वयन में देशभर में उमरिया का तीसरा स्थान ( Source: Umaria Collector X Handle )

उमरिया: कृषि विकास के क्षेत्र में उमरिया जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया कलेक्टर राखी सहाय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. उमरिया जिले को मिले इस सम्मान से प्रशासन और कृषि विभाग में उत्साह का माहौल है.

PMDDKY के क्रियान्वयन में देशभर में उमरिया का तीसरा स्थान