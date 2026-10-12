कृषि में उमरिया का देशभर में बजा डंका, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में मिला तीसरा स्थान
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के क्रियान्वयन में देशभर में उमरिया का तीसरा स्थान, दिल्ली में कलेक्टर राखी सहाय को मिला सम्मान. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 6:34 PM IST
उमरिया: कृषि विकास के क्षेत्र में उमरिया जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया कलेक्टर राखी सहाय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. उमरिया जिले को मिले इस सम्मान से प्रशासन और कृषि विभाग में उत्साह का माहौल है.
PMDDKY के क्रियान्वयन में देशभर में उमरिया का तीसरा स्थान
नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर (NASC) में आयोजित समारोह में उमरिया जिले को यह सम्मान प्रदान किया गया. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिले का देश भर में तीसरा स्थान हासिल करना कृषि क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के रूप में देखा जा रहा है. उमरिया को यह उपलब्धि कृषि विकास और सरकारी योजना के बेहतर क्रियान्वन के लिए मिली है.
⏩उमरिया जिले को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जिले को देश में मिला तीसरा स्थान ⏩कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय को दिल्ली में किया गया सम्मानित @AgriGoI @minmpkrishi @JansamparkMP #उमरिया https://t.co/vsjcNhrPOH— Collector Umaria (@CollectorUmaria) October 12, 2026
कलेक्टर राखी सहाय को प्रदान किया गया सम्मान
जिले की इस सफलता में प्रशासनिक मार्गदर्शन और कृषि विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही. कलेक्टर राखी सहाय के निर्देश तथा उपसंचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी के मार्गदर्शन में जिले ने यह स्थान हासिल किया. कृषि विभाग द्वारा आयोजनों के क्रियान्वयन और कृषि विकास से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को इस उपलब्धि से जोड़ा जा रहा है.
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सम्मान समारोह में कलेक्टर राखी सहाय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना जिले के प्रशासनिक तंत्र और कृषि विभाग के लिए गौरव का विषय रहा. यह सम्मान जिले में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देगा. इस समारोह में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. धनंजय सिंह, सहायक संचालक कृषि डॉ. कुलदीप शर्मा आदि भी मौजूद रहे.