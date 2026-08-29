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बच्चों संग NH 43 क्रॉस कर रही बाघिन का हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो बनाने वालों पर मुंह खोलकर दौड़ी

उमरिया के घुंघुटी वन परिक्षेत्र में लोगों को देख बाघिन हुई आक्रामक, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ वीडियो. वन विभाग की लोगों से अपील.

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बच्चों संग NH 43 पार कर रही बाघिन का हाईवोल्टेज ड्रामा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
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उमरिया: जिले से लगे घुंघुटी वन परिक्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ गई है. इसी बीच घुंघुटी और शहडोल के बीच ऋतुवन ढाबा के पास नेशनल हाईवे 43 पर एक बाघिन दिखाई देने की सूचना से राहगीरों में हड़कंप मच गया. हरे भरे जंगल से निकाल कर बाघिन सड़क पार करते नजर आई. मौके पर मौजूद राहगीरों ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया. लोगों की भीड़ बढ़ने पर बाघिन अचानक आक्रामक नजर आई और मुंह खोलकर लोगों की तरफ दौड़ पड़ी. इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई.

बाघिन को देख रुके वाहनों के पहिए
घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है. वीडियो में बाघिन सड़क के पास दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि, यह वीडियो शुक्रवार की शाम का है. बाघिन को देखने के लिए लोगों ने अपने वाहनों को रोक दिए. जिसके कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर भी जाम हो गया था.

उमरिया के घुंघुटी वन परिक्षेत्र में लोगों को देख बाघिन हुई आक्रामक (ETV Bharat)

घुंघुटी रेंजर धरमु सिंह ने बताया कि, ''शुक्रवार को नेशनल हाईवे 43 के पास एक बाघिन दिखाई देने की सूचना मिली थी.'' उन्होंने यह भी बताया कि, ''बाघिन के साथ उसके बच्चे भी हैं. वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वहीं, सुरक्षा के लिए वन अमला मौके पर तैनात भी है.''

Tigress Attacks Crowd umaria
वीडियो बनाने वालों पर मुंह खोलकर दौड़ी (ETV Bharat)

घुंघुटी क्षेत्र में बढ़ी वन्य जीवों की आवाजाही
स्थानीय निवासी विपिन शिवहरे ने बताया कि, ''घुंघुटी क्षेत्र के आसपास कुछ समय से बाघिन और अन्य जीवों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है. घुंघुटी से शहडोल के बीच हरे-भरे जंगल में वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसके अलावा शहडोल-मजगामा से घुंघुटी के बीच तथा घुनघुटी से जमुडी, पतनार खुर्द और आसपास की जंगल क्षेत्र में भी वन्यजीवों की आए दिन दिखाई देते हैं. घुनघुटी से गांधीग्राम के बीच बाघिन का मूवमेंट देखने को मिला है.''

खतरे को देख आक्रामक हो जाती हैं बाघ
ऐसा माना जाता है, यदि बाघिन अपने बच्चों के साथ हो और उसे खतरा महसूस होता है तो वह अधिक आक्रामक हो सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि उसके करीब जाकर फोटो या वीडियो बनाना बेहद ही जोखिम भरा हो सकता है. घुंघुटी रेंजर धरमु सिंह ने अपील की है कि, हाईवे या जंगल क्षेत्र में बाघिन दिखाई देने पर भीड़ न लगाए और सुरक्षित दूरी बनाकर रखें. वाहन को नजदीक पर जाकर ना रोके और इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें.

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