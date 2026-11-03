घुनघुटी के जंगल में टाइगर से फाइट में तेंदुए की गई जान, शरीर पर मिले चोट के निशान
उमरिया के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में टाइगर से भिड़ंत में तेंदुए की मौत, आरएफ 233 अमहाई धार नाला के पास की घटना. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:31 PM IST
उमरिया: उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया. आरएफ 233 अमहाई धार नाला के समीप करीब पांच वर्षीय तेंदुए का शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में तेंदुए की मौत टाइगर के साथ संघर्ष के दौरान होने की आशंका जताई गई है. तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. पाली एसडीओ दिगेंद्र सिंह पटेल ने प्रथम दृष्टिया टाइगर के साथ भिड़ंत को मौत की वजह बताया है. हालांकि, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
आरएफ 233 अमहाई धार नाला के पास मिला तेंदुए का शव
घुनघुटी वन परिक्षेत्र के आरएफ 233 अमहाई धार नाला के समीप तेंदुए का शव मिलने की सूचना से वन विभाग में हलचल तेज हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ विवेक सिंह पाली एसडीओ दिगेंद्र सिंह पटेल और रेंजर हरीश तिवारी सहित वन विभाग का अमला घटना स्थल पर पहुंचा. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने का प्रयास शुरू कर जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है.
टाइगर के साथ संघर्ष में तेंदुए की मौत की आशंका
वहीं इस संबंध में एसडीओ दिगेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि "घुनघुटी वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है. प्रथम दृष्टिया टाइगर के साथ संघर्ष के कारण तेंदुए की मौत होने की आशंका है, उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं."
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तेंदुए की मौत के बाद अब वन विभाग की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं. घटना से मिले साक्ष्य, शरीर पर चोट के निशान और पोस्टमार्टम से जुड़े निष्कर्ष घटना की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण होंगे. फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है. अब देखना होगा की जांच में टाइगर के साथ संघर्ष की आशंका की पुष्टि होती है या कोई अन्य तथ्य सामने आता है.