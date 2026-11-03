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घुनघुटी के जंगल में टाइगर से फाइट में तेंदुए की गई जान, शरीर पर मिले चोट के निशान

घुनघुटी वन परिक्षेत्र में टाइगर से भिड़ंत में तेंदुए की मौत ( Source: Getty Image )

उमरिया: उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया. आरएफ 233 अमहाई धार नाला के समीप करीब पांच वर्षीय तेंदुए का शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में तेंदुए की मौत टाइगर के साथ संघर्ष के दौरान होने की आशंका जताई गई है. तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. पाली एसडीओ दिगेंद्र सिंह पटेल ने प्रथम दृष्टिया टाइगर के साथ भिड़ंत को मौत की वजह बताया है. हालांकि, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

आरएफ 233 अमहाई धार नाला के पास मिला तेंदुए का शव