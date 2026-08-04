बिना खेती आसानी से मिलता ये फल, उमरिया के जंगलों में बिछ जाता जंगली मशरूम
उमरिया में सरई के जंगलों में छिपा खजाना, बारिश आते ही पुटू बटोरने जंगलों की तरफ जाते हैं आदिवासी, जबरदस्त है स्वाद. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 3:45 PM IST
उमरिया: हर वक्त वहीं सब्जी और दाल खाकर बोर हो जाते हैं. बाहर का खाना भी रोज-रोज नहीं खा सकते हैं. ऐसे में घर का बना कुछ चटपटा और लजीज मिल जाए तो स्वाद में चार चांद लग जाते हैं. इसी तरह स्वाद को बढ़ाने वाला पुटू बाजार में आ गया है. वैसे तो इस सब्जी की पहचान छत्तीसगढ़ से होती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले उमरिया में पाई जा रही है. बारिश आते ही उमरिया के जंगलों में पुटू की भरमार देखने मिल जाती है.
आदिवासियों के लिए एक पंथ दो काज का काम करता पुटू
जी हां बारिश का मौसम शुरू होते ही जंगलों की सौगात कहे जाने वाला पुटू का आना बाजारों में चालू हो जाता है. बताया जाता है कि यह फल केवल साल के दो माह ही मिलता है. इस सब्जी की डिमांड इन ग्रामीणों में इस हद तक होती है, यह न बारिश देखते हैं और जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्ते. बस सुबह उठते ही जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं. बाजार से पुटू को इकट्ठा करने के बाद वह अपने घर में इसकी सब्जी तो बनाते ही हैं, इसके अलावा बाजार में भी बेचते हैं. जहां लोग इसे खरीदने के लिए उत्सुक नजर आते हैं.
पेड़ों के नीचे होता है पुटू
किसान अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि "पुटू एक जंगली फल होता है, जो वर्ष के दो माह ही मिलता है. जिसका उत्पादन सरई और साल के पेड़ के नीचे होता है. ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगल से निकलते हैं और बाजार में बेचने के लिए लेकर आते हैं. इसके साथ ही किसानों का जीवन उपार्जन का एक साधन भी माना जाता है.
अभिषेक बताते हैं कि जंगल में जमीन जब गर्म हो जाती है और जमीन में जब पानी पड़ता है, तो पुटू पेड़ों के नीचे से उत्पन्न होता है. इसकी खेती नहीं की जाती. जिसे प्रकृति का वरदान के रूप में प्राप्त किया हुआ एक फल है, जिसे हम जंगली फल के नाम से जानते हैं."
- बारिश आते ही जंगल की ओर दौड़े लोग, फ्री में लाए मोस्ट एक्सपेंसिव सब्जी, स्वाद ऐसा चिकन-मटन फेल
- पुटू की सब्जी नहीं खाई तो क्या खाया, साल में सिर्फ एक बार मिलती है यहां
लजीज सब्जी के साथ हेल्थ के लिए असरदार
पुटू को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. इसे जंगली मुशरूम भी कहते हैं. अलग-अलग जगहों पर इसे रुगड़ा, फुटू, पुटू और बोड़ा जैसे नामों से जाना जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम एस्ट्रिअस हाइग्रोमैट्रिकस है. वहीं इंग्लिश में इसे फॉल्स अर्थ स्टार कहते हैं. पुटू की सब्जी खाने में लजीज होती है. स्वाद के साथ हेल्थ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है. पुटू में सेल्यूलोज और कार्बोहाइट्रेड का अच्छा स्त्रोत है. 14 से 16 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है. साथ ही फास्फोरस, पोटाश, आयरन और कैल्शियम भी मिलता है. इसमें फाइबर होने के कारण पाचन को बेहतर रखने में मदद मिलती है.