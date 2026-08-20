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मध्य प्रदेश में पानी पर पैदा होगी बिजली, उमरिया में बनेगा एक और फ्लोटिंग सोलर प्लांट

उमरिया में स्थापित होगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 1500 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 220 मेगावॉट बिजली का होगा उत्पादन. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

UMARIA FLOATING SOLAR PLANT
उमरिया में बनेगा एक और फ्लोटिंग सोलर प्लांट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर के बाद मध्य प्रदेश में एक और फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है. यह सोलर प्लांट प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के कूलिंग पॉड में लगाया जाएगा. पीपीपी मॉडल पर स्थापित होने वाले इस फ्लोटिंग सोलर प्लॉट पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे 220 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा. इससे पैदा होने वाली बिजली का फायदा प्रदेश के नगरीय निकायों दिया जाएगा. इससे सप्लाई होने वाली बिजली से नगरीय निकायों पर आने वाला आर्थिक बोझ कम होगा.

एक और फ्लोटिंग सोलर पार्क की तैयारी

थर्मल पावर से पैदा होने वाली बिजली को लेकर मध्य प्रदेश की निर्भरता तेजी से कम हो रही है. मध्य प्रदेश सोलर ऊर्जा को लेकर तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में 62 गीगावॉट ऊर्जा का उत्पादन सिर्फ सोलर से हो रहा है. प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध के पानी पर बनाए गए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से करीब 275 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है. इसके बाद अब एक और फ्लोटिंग सोलर पार्क की तैयारी की जा रही है.

संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के लिए बनाए गए कूलिंग पॉड में 220 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है. इस प्रोजेक्ट के लिए अर्बन डेवलपमंट कंपनी ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया और अब जल्द ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इस सोलर प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश के नगरीय निकायों को बिजली सप्लाई की जाएगी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के मुताबिक "फ्लोटिंग सोलर संयंत्र को लेकर तैयारी की जा रही है. इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना का लाभ प्रदेश के नगरीय निकायों को मिलेगा. नगरीय निकायों में करीब 300 मेगावॉट की बिजली की डिमांड रहती है."

कैसे तैयार होता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट

फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सोलर पैनल को जमीन के स्थान पर पानी के ऊपर स्थापित किया जाता है. इसके लिए पानी के ऊपर फ्लोटर्स को एक दूसरे से जोड़कर इसकी सतह तैयार की जाती है, इसके बाद इनके ऊपर सोलर पैनल को स्थापित किया जाता है, ताकि पानी में उठने वाली लहरों से भी यह प्रभावित न हो सके. सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को अंडर वाटर केबलों के जरिए ग्रिड तक पहुंचाया जाता है.

प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सोलर उत्पादन

प्रदेश में लगातार सोलर से बिजली का उत्पादन का दायरा बढ़ रहा है. प्रदेश में 750 मेगावॉट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लॉट से पैदा होने वाली बिजली से दिल्ली मेट्रो को भी फायदा मिल रहा है. इस प्लॉट से करीब 24 फीसदी हिस्सा दिल्ली मेट्रो को पहुंच रहा है. नीमच प्रदेश का ग्रीन पावर सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है.

जिसमें 675 मेगावॉट परियोजनाओं के बाद 1952 मेगावॉट क्षमता की कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है. नीमच और शाजापुर में 950 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क से देश की सबसे सस्ती 2.14 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी. प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ही करीबन डेढ़ लाख घरों पर 566 मेगावॉट बिजली का उत्पादन रूफटॉप सोलर प्लांट के जरिए हो रहा है.

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