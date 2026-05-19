हाथियों के झुंड को देख थम गया ट्रैफिक, टाइगर रिजर्व में दिखा गजराज का गुस्सा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की गूंज, 17 हाथियों को एक साथ सड़क पार करता देख वाहनों की आवाजाही रुकी. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:57 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तरह-तरह के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, यहां बाघ के अलावा भी कई ऐसे वन्य प्राणी हैं जो अक्सर ही लोगों को आकर्षित और रोमांचित करते रहते हैं, और उनके वीडियो भी सामने आते रहते हैं, एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें एक साथ कई हाथियों का झुंड सड़क पार करता नजर आ रहा है, जो लोगों को काफी रोमांचित कर रहा है.
गजराज ने रोक दिया ट्रैफिक
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड सड़क पार करता दिखाई दिया. जिसके चलते कुछ समय के लिए दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही ठप हो गई. झुंड में छोटे-बड़े और वयस्क हर तरह के हाथी नजर आए. जिन्हें देखकर लोग काफी रोमांचित नजर आए. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 17 हाथी नजर आ रहे हैं.
हाथियों के झुंड का वीडियो आया सामने
हाथियों के झुंड का यह वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, हालांकि यह मंगलवार को लोगों के सामने आया है. बता दें कि पिछले कुछ साल से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है. हालांकि यहां हाथियों ने भी अपना जमावड़ा बना रखा है और काफी संख्या में यहां हाथी पाए जाते हैं. यहां करीब 60 से 70 की संख्या में हाथी है. इनकी संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब बाघ और दूसरे वन्य प्राणियों के अलावा हाथी भी पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुके हैं.
वन विभाग की टीम दिखी एक्टिव
हाथियों का झुंड जब सड़क पार कर रहा था इस दौरान वन विभाग की टीम भी एक्टिव नजर आई, लोगों को सतर्क करते नजर आई. ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और राहगीरों का सुरक्षित आवागमन कराया जा सके.
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टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक भरत गायकवाड ने बताया, "हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, इसके लिए हाथी ट्रैकिंग के साथ गजरक्षक एप पर भी अपडेट जारी किए जाते हैं. जिससे आसपास के गांव के लोगों को समय रहते अलर्ट किया जा सके. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के झुंड के करीब ना जाए और जंगल के क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें."