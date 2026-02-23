बांधवगढ़ में दिखा चतुर गिद्ध, औजार से करता है शिकार, भारत के गिद्धों में सबसे छोटा
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिले इजिप्शियन गिद्ध, IUCN की रेड लिस्ट में हैं शामिल. भारत के गिद्धों से इनका आकार सबसे छोटा.
उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी तीन दिवसीय शीतकालीन गिद्धों की गणना की गई जिसमें गिद्धों की चार प्रजातियां मिलीं. इनमें से एक प्रजाति थी इजिप्शियन गिद्धों की. इस गिद्ध में कई ऐसी खासियत होती है जो इसे अलग बनाती है. हालांकि, ये संकटग्रस्त पक्षियों की श्रेणी में आता है. इसके संरक्षण के प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन बांधवगढ़ में इस बार काफी संख्या में देखे गए हैं, जो यहां के पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है.
बांधवगढ़ में दिखा इजिप्शियन गिद्ध
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर व क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "शीतकालीन तीन दिवसीय गिद्ध गणना पूरी हो गई है, जिसमें इस बार टोटल 276 गिद्ध मिले हैं. बांधवगढ़ में इजिप्शियन प्रजाति के भी गिद्ध पाए गए हैं, जिनकी संख्या 14 है. ये इजिप्शियन गिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही जाते हैं और यहां के निवासी पक्षी के रूप में पाए जाते हैं. ये गिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खासकर खुले क्षेत्र और शवों के आसपास अक्सर मिल जाते हैं. ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं और हर जगह इनके संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन गिद्धों का 14 की संख्या में पाया जाना यहां के पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत है".
इजिप्शियन गिद्ध क्यों है खास ?
इजिप्शियन गिद्ध अन्य गिद्धों की अपेक्षा आकार में छोटे होता है. इसके रंग की बात करें तो शरीर सफेद होता है, पंखों के सिरे काले होते हैं और चेहरा पीला होता है. चोंच पतली और नुकीली होती है. भोजन के रूप में यह गिद्ध मृत जानवरों का मांस खाता है. अंडे भी खाता है, कचरा और छोटे जीव को भी खाता है. खास बात इसकी यह है कि भारत के गिद्धों में सबसे छोटे आकार का है लेकिन बहुत बुद्धिमान माना जाता है.
चतुर गिद्ध क्यों कहा जाता है ?
आखिर इजिप्शियन गिद्ध को चतुर गिद्ध क्यों माना जाता है. इसे लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर बताते हैं कि "भारत के गिद्धों में भले ही सबसे छोटे आकार का है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है, यह शुतुरमुर्ग के अंडे को तोड़ने के लिए पत्थर उठाकर फेंकता है. पक्षियों में औजार का उपयोग बहुत कम प्रजातियां करती हैं. ऐसे में इजिप्शियन गिद्ध का इस तरह से औजार का इस्तेमाल करना भी इसे विशेष बनाता है. इसकी खासियत यह भी है कि ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है. हर माहौल में खुद को ढाल लेता है. ये खुद को जंगल गांव शहर हर जगह ढाल लेता है. मतलब हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है."
क्या ये मिस्र का गिद्ध है ?
क्या इजिप्शियन गिद्ध मिस्र का है. इसे लेकर भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है. डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "केवल मिस्र का होगा नाम से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं इसका वैज्ञानिक नाम (Neophron Percnopterus) है. ये अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, दक्षिण एशिया तक फैला हुआ है. इसे इजिप्शियन इसलिए कहा गया, क्योंकि प्राचीन काल में इसे इजिप्ट में पवित्र माना जाता था और ये वहां की संस्कृति में दिखता है. यही वजह है कि इसका नाम इजिप्शियन पड़ गया.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इजिप्शियन गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण
नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं कि "ये जो इजिप्शियन गिद्ध होते हैं, इन्हें रहने के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए वो बांधवगढ़ में पाया जाता है. ये गिद्ध चट्टानों या ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है. जलस्रोतों, खुले घास मैदान में इन्हें रहना अच्छा लगता है. ये सभी चीजें बांधवगढ़ में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं. जाहिर सी बात है जिस भी जीव को रहने के लिए पर्याप्त भोजन पानी रहने के लिए सुरक्षित आवास मिलेगा वहां उसकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी. बांधवगढ़ में ये सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं."
कहां-कहां पाया जाता है ?
इजिप्शियन गिद्ध मध्य भारत में साल भर देखे जा सकते हैं. कुछ हिमालय, पश्चिम एशिया के पक्षी सर्दियों में दक्षिण की ओर आते हैं, लेकिन बांधवगढ़ में दिखने वाले अधिकांश पक्षी स्थानीय या क्षेत्रीय मूवमेंट वाले होते हैं. ये खुले घास के मैदान, चट्टानी इलाके, गांव के आसपास और जल स्रोतों के पास सबसे ज्यादा दिखते हैं. बांधवगढ़ में ये अक्सर मिल जाते हैं, खासकर खुले क्षेत्र या शव के आसपास अधिकतर दिखते हैं.
संकटग्रस्त श्रेणी में इजिप्शियन गिद्ध
इजिप्शियन गिद्ध (IUCN) International Union for Conservation of Nature की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं. इस गिद्ध को डाइक्लोफिनेक दवा जो पशुओं में इस्तेमाल होती और बिजली के तारों से ज्यादा नुकसान हुआ है. इसीलिए भारत में जो गिद्धों के संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता हैं, इसमें इस इजिप्शियन गिद्ध का विशेष महत्व होता है.
वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 50 हजार के करीब
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर बताते हैं कि "जो इजिप्शियन गिद्ध होते हैं इन्हें भारतीय संस्कृति में इसे सफेद गिद्ध भी कहा जाता है. यह चट्टानों या ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बहुतायात में मिलते हैं. इस गिद्ध की एक खास बात यह भी होती है कि जोड़े में या छोटे समूह में दिखता है. बड़े झुंड बहुत कम बनाता है. दूसरे गिद्ध की प्रजातियां की तरह यह नहीं है, ये गिद्ध ताजा मांस भी खाता है. ये शिकार भी करता है. वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 50 हजार के लगभग है और इसीलिए इसके संरक्षण के प्रयास लगातार चल रहे हैं. बांधवगढ़ में इनका नेचुरल निवास है और इस बार की शीतकालीन गणना में भी इन गिद्धों का नजर आना बांधवगढ़ के लिए गुड न्यूज है.