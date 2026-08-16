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उमरिया के 369 शौचालय बदहाली के शिकार, करोड़ों के खर्च से बने टॉयलेटों में लटके ताले

उमरिया के ग्रामीण इलाकों में देखरेख के अभाव में शौचालय खस्ताहाल, सामुदायिक शौचालयों में लगे हुए हैं ताले. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.

UMARIA TOILTES IN POOR CONDITION
उमरिया के 369 शौचालय बदहाली के शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:30 PM IST

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उमरिया: उमरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय इन दिनों बदहाली का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं. यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए यह शौचालय सिर्फ देखने के लिए रह गए हैं. कई सार्वजनिक शौचालय में तो चोरों ने हाथ साफ करते हुए टंकियां एवं नल की टोटी सहित अन्य सामग्रियों को पार कर दिया है.

प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और खुले में शौच को खत्म करने की मंशा से उमरिया जिले में करीब 12 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपए की लागत से 369 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें पाली जनपद पंचायत क्षेत्र में 77, करकेली जनपद पंचायत क्षेत्र में 160, मानपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में 132 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया था.

UMARIA TOILTES IN POOR CONDITION
सामुदायिक शौचालयों में लगे हुए हैं ताले (ETV Bharat)

सामुदायिक शौचालय में लगे ताले

वही, इस संबंध में ग्रामीण मोहनलाल बैगा ने बताया कि "जब सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन इस शौचालय का उपयोग किया था लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और देखरेख के अभाव के कारण सामुदायिक शौचालय में अब ताले लटकने लगे हैं."

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इस संबंध में समाजसेवी राम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि "यदि इन शौचालयों की सही तरीके से देखरेख होती तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलता. इसके साथ ही बाजार क्षेत्र के शौचालय भी में सार्वजनिक उपयोग में आते. लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों कि लापरवाही के कारण सभी शौचालय मात्र शो पीस बन गए हैं."

मामले को लेकर जब जिला कलेक्टर राखी सहाय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि "हमने इसकी जानकारी ली है. ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हुए हैं कहीं पर नल चोरी हो गए हैं तो कहीं पर टंकिया नहीं है. इसको लेकर हम जिला पंचायत सीईओ से बात करेंगे और आने वाले समय पर इन्हें चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे."

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