बाघों के घर में चक्रवात अर्नब की एंट्री! आंधी के साथ छाया अंधेरा, जीवों के लिए बांधवगढ़ में हाई अलर्ट
चक्रवात अर्नब के असर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सुहावना हुआ मौसम, वन्यजीवों की सुरक्षा पर प्रबंधन की कड़ी निगरानी, कर्मचारियों को किया अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:15 PM IST
उमरिया: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के प्रभाव से उमरिया और शहडोल जिले के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हल्की से असामयिक बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम सुहाना हो गया है. हालांकि मौसम का यह बदलाव वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा के लिहाज से चुनौती भी बन सकता है. इसे देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है. मैदानी अमले को लगातार गश्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं.
चक्रवात अर्नब का उमरिया-शहडोल में असर
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि, ''बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में लैंडफॉल किया. इस दौरान हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है. इसके बाद चक्रवात के अवशेषों के प्रभाव से नम हवाएं मध्य भारत की ओर बढ़ी. जिससे उमरिया, शहडोल और बांधवगढ़ क्षेत्र में मौसम प्रभावित हुआ. वर्तमान में क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.''
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बढ़ी निगरानी
भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य भारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मौसम की परिस्थितियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया कि, ''अब तक किसी वन प्राणी की हानि, पेड़ गिरने या पर्यटन मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना नहीं मिली है. जंगल के भीतर स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई गई है. प्रबंधन ने वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी है.''
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किसी पर्यटन गेट को नहीं किया बंद
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर मौसमी परिस्थितियों की समीक्षा की. कर्मचारियों को लगातार गश्त करने, निचले इलाकों में जल भराव पर नजर रखने और किसी भी असामान्य स्थिति की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम में बदलाव के बावजूद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला, मगधी और खतौली सहित कोर एवं बफर क्षेत्र के सभी पर्यटन जोन सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं. प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पर्यटन गेट को बंद नहीं किया गया है.
आगामी समय में बारिश बढ़ाने की संभावना को देखते हुए पर्यटक वाहनों में हुड यानी कवर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि सफारी के दौरान पर्यटकों को बारिश से बचाया जा सके. साथ ही वाहन चालकों और संबंधित कर्मचारियों को मौसम की स्थिति के अनुरूप सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.