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बाघों के घर में चक्रवात अर्नब की एंट्री! आंधी के साथ छाया अंधेरा, जीवों के लिए बांधवगढ़ में हाई अलर्ट

बाघों के घर में चक्रवात अर्नब की एंट्री! ( umaria Bandhavgarh Tiger Reserve )

उमरिया: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के प्रभाव से उमरिया और शहडोल जिले के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हल्की से असामयिक बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम सुहाना हो गया है. हालांकि मौसम का यह बदलाव वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा के लिहाज से चुनौती भी बन सकता है. इसे देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है. मैदानी अमले को लगातार गश्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

चक्रवात अर्नब का उमरिया-शहडोल में असर