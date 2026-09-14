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उमरिया में तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, नहीं पहुंची एंबुलेंस, पिकअप से ले गए अस्पताल

मध्य प्रदेश में एंबुलेंस सर्विस की शिकायतें अब गंभीर होने लगी. उमरिया में फिर शर्मनाक मामला. गर्भवती को पिकअप से भेजा अस्पताल.

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मध्य प्रदेश में एंबुलेंस सर्विस की शिकायतें अब गंभीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
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उमरिया : ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार लचर हैं कि बार-बार कॉल करने के बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती. गंभीर मरीजों को परिजन अपने स्तर पर कभी ऑटो तो कभी ट्रैक्टर से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं. उमरिया के बरतराई गांव से फिर ऐसा ही मामला सामने आया. प्रसूता दर्द से कराह रही थी. जब बार-बार कॉल करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तो उसे पिकअप वाहन से उमरिया जिला अस्पताल लाना पड़ा.

काफी इंतजार के बाद भी नहीं आई एंबुलेंस

बरतराई गांव की प्रसूता को अस्पताल लाने के लिए एंबुलेंस का एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. जब एंबुलेंस नहीं पहुंची तो परिजनों ने मजबूरी में पिकअप वाहन की व्यवस्था की और प्रसूता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. बरतराई गांव से जिला अस्पताल की दूरी करीब 15 किलोमीटर है. प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों में एंबुलेंस की मदद मांगी. उन्हें समय पर एंबुलेंस नहीं मिली. प्रसूता की स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने तुरंत पिकअप वाहन की व्यवस्था की और उसे अस्पताल ले गए.

नहीं पहुंची एंबुलेंस, गर्भवती को पिकअप से ले गए अस्पताल (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेत्री ने उठाए गंभीर सवाल

घटनाक्रम का वीडियो कांग्रेस नेत्री एवं जनपद सदस्य रोशनी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं को कठघरे में खड़ा किया. कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह का कहना है "जब गर्भवती महिला को समय पर एंबुलेंस तक उपलब्ध न हो पाए और उसके परिवार को सुबह से दोपहर तक इंतजार करने के बाद मजबूरी में पिकअप वाहन से अस्पताल लाना पड़े तो यह सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर तस्वीर है. अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता. स्वास्थ्य सुविधाएं किसी एहसान का नाम नहीं है, यह नागरिक का अधिकार है."

अस्पताल कर्मियों की भी जांच होगी

सिविल सर्जन डॉ. के.सोनी ने बताया "वर्तमान में रेफर के मामले अधिक होने के कारण एम्बुलेंस की कुछ परेशानी सामने आ रही है. प्रसूता और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं. अस्पताल के गेट पर कर्मचारी नहीं मिलने के मामले में संबंधित कर्मचारियों को नोटिस देने और जांच करने के निर्देश दिए हैं."

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