ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बंद होगी लाड़ली बहना योजना? मोहन यादव की बहनों से विधायक की खुसफुस

मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना को लेकर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, उमरिया में विधायक मीना सिंह का बयान सुनते ही महिलाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

MP LADLI BEHNA YOJANA CLOSED
मध्य प्रदेश में बंद होगी लाड़ली बहना योजना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:45 PM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 9:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: भाजपा सरकार ने जब से लाड़ली बहना योजना शुरू की, तभी से ये योजना सुर्खियों में है, क्योंकि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिल रहे हैं. अब जो महिलाएं इस योजना के तहत पैसे पा रही हैं, उन्हें डर भी सता रहा है, कि कहीं आने वाले समय में भाजपा सरकार ये योजना बंद तो नहीं कर देगी. अभी हाल ही में इसी योजना को लेकर वर्तमान में भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने एक कार्यक्रम में ऐसी बात बोली, जिसके बाद लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं के मन में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. उनके बीच कानाफूसी शुरू हो गई है.

भाजपा विधायक ने क्या कह दिया ?

अभी हाल ही में उमरिया के जनपद पंचायत मानपुर ग्राम पंचायत कुदरी नंबर 2 में अटल सेवा सदन के लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया था. इस कार्यक्रम में वर्तमान में भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मीना सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं थी. इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने लाड़ली बहना को लेकर बातों ही बातों में ऐसी बात कह दी, जो अब महिलाओं के लिए चिंता का विषय बन गई.

मीना सिंह का लाड़ली बहना योजना पर बयान (ETV Bharat)

महिलाओं को एक ही बात की चिंता सता रही है कि हर माह जो ₹1500 मिल रहे हैं, वह लगातार मिलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस योजना के शुरू होते ही, इसके बंद होने की अटकलें भी उतनी तेजा के साथ हो रही थी. पहले से ही राजनीतिक गलियारे से ऐसी खबरें आती रही हैं कि इस योजना के लिए कहां से और कब तक बजट लाया जाएगा. अक्सर कहा जाता है राजनीतिक वादे ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं. ऐसे समय में जब इस सरकार का कोई विधायक इस तरह की बातें कहने लगें, तो यह चिंता और बढ़ जाती है.

वीडियो में क्या बोलीं बीजेपी विधायक

दरअसल, उमरिया के मानपुर से भाजपा विधायक मीना सिंह जब सभा को संबोधित कर रहीं थीं, तो उनका एक वीडियो चर्चा में आ गया. वीडियो में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पहले भारत माता की जय का नारा लगवाया, जब महिलाओं की आवाज मीना सिंह को धीमी लगी तो उन्होंने कहा महिलाएं बोल क्यों नहीं रही हैं. लाड़ली बहना बंद करना है क्या और एक बार फिर से उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगवाया. इसके बाद सभी लोग तेजी के साथ भारत माता की जय बोलते नजर आईं.

MADHYA PRADESH LADLI BEHNA YOJANA
बीजेपी विधायक मीना सिंह (ETV Bharat)

भले ही बात हंसी मजाक में कही गई हो, लेकिन अब लाड़ली बहना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए यह चिंता की बात हो गई है कि कहीं सच में कोई ऐसी चर्चाएं तो नहीं चल रही हैं कि लाड़ली बहना योजना बंद कर दी जाएगी. इस वीडियो के बाद विधायक मीना सिंह की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जारी नहीं की गई है. वहीं प्रशासन से संबंधित अधिकारियों की ओर से भी वीडियो को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है. इसके बाद से मीना सिंह भी मीडिया से दूरी बनाते नजर आ रही हैं.

बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड लाड़ली बहना योजना

लाड़ली बहना योजना को भाजपा सरकार ने जब से पात्र हितग्राहियों को देना शुरू किया है, तब से महिलाओं में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिलती है. अगर कोई इस दौरान लाड़ली बहना योजना बंद करने की बात कह देता है, तो उनके चेहरे पर चिंता भी दिखने लगती है. यही वजह है की लाड़ली बहना योजना अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है. मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अगर इस बार आई थी, तो लाड़ली बहना योजना को ही ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था.

Last Updated : July 9, 2026 at 9:45 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH LADLI BEHNA YOJANA
BJP MLA MEENA SINGH ON LADLI BEHNA
MP BJP MLA MEENA SINGH
UMARIA BJP MLA LADLI BEHNA YOJANA
MP LADLI BEHNA YOJANA CLOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.