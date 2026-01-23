नई जगह पहुंचते ही पहले दौड़ाई नजरें फिर छलांग लगा हुए ओझल, 90 के दशक में हो चुके थे विलुप्त
बांधवगढ़ में सतपुड़ा से शिफ्ट किए जा रहे बायसन. दूसरे चरण में 27 गौर को लाया जाना है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व.
Published : January 23, 2026 at 9:20 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बायसन लाने का द्वितीय चरण शुरू हो गया है. इसी के तहत शुक्रवार को 5 बायसन को सफलतापूर्वक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र में बनाए गए विशेष बाड़े में छोड़ा गया. बायसन को गौर भी कहा जाता है.
सतपुड़ा से लाए जा रहे बायसन
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट करके टोटल 50 गौर लाए जाने हैं. जिसके द्वितीय चरण की शुरुआत 23 जनवरी से शुरू हो चुकी है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सुबह 9:30 से 10:00 बजे के बीच में 5 गौर जिसमें एक नर और चार मादा शामिल हैं, इन्हें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह में बनाए हुए विशेष बाड़े में छोड़ा गया है. इस दौरान क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय और उपसंचालक योहान कटारा मौजूद रहे.
यह गौर(बायसन) 22 जनवरी 2026 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने वहां के क्षेत्र संचालक राखी नंदा और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग निगम के नेतृत्व में चूरना के पास स्थित वन क्षेत्र से कैप्चर किए गए थे. गौर जनसंख्या में अनुवांशिक विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गौर पुनः स्थापना कार्यक्रम भारतीय वन्यजीव संस्थान और मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है.
पहले चरण में लाए गए थे 22 बायसन
इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में फरवरी 2025 में 22 बायसन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक लाए गए थे. अब 22 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक संचालित गौर ट्रांसलोकेशन ऑपरेशन के द्वितीय चरण में टोटल 27 गौर को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया जाना है.
कैसे लाए जा रहे बायसन?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "बायसन के परिवहन के लिए टोटल 9 परिवहन दल गठित किए गए हैं. जिनमें हर दल में एक उप वन मंडल अधिकारी, एक गौर परिवहन वाहन, दो वन्य प्राणी चिकित्सक, वनपाल और वनरक्षक सहित टोटल 10 सदस्य और चार वाहन शामिल हैं.
90 के दशक में बायसन हो चुके थे विलुप्त
बांधवगढ़ लैंडस्केप में 1990 के दशक में बायसन विलुप्त हो गए थे और फिर साल 2010-11 के दौरान फिर से बायसन को बांधवगढ़ में बसाने का काम शुरू किया गया. उस दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व से 5 गौर को जिसे बायसन भी कहा जाता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया था और ये प्रयास बहुत ही सफल रहा. वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कान्हा से लाए गए गौर की संख्या बढ़ते-बढ़ते अब 191 से अधिक हो चुकी है.
क्यों लाए जा रहे बायसन?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "ये पूरा अभियान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर जनसंख्या को मजबूत करने और उनके आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है."