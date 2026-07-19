देश की ऐसी प्रतिमा जहां माता की जीभ बाहर नहीं, नवरात्रि में मां बिरासिनी की गुप्त पूजा अनुष्ठान
उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में कल्चुरी कालीन है मां बिरासिनी की प्रतिमा, गुप्त नवरात्र में बिरासिनी मंदिर में होती है विशेष साधना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:18 AM IST
उमरिया: बिरसिंहपुर पाली में विराजी शक्तिपीठ मां बिरासिनी के दरबार में बड़े ही गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि मनाई जा रही है. जहां विधि-विधान से पूजा पाठ आयोजित किया जा रहा है. मां बिरासिनी शक्तिपीठ के पुजारी छोटू पंडा बताते हैं कि, ''गुप्त नवरात्रि का पाठ चल रहा है, यह पाठ लगातार 9 दिन तक चलेगा. मां बिरासिनी प्रांगण में पंडित पुजारी जगह-जगह बैठकर पाठ कर रहे हैं. इसके साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी आयोजित की जाती है.''
साल में चार बार मनाई जाती है नवरात्र
जिले के बिरसिंहपुर पाली में शक्तिपीठ मां बिरासिनी के दरबार में गुप्त नवरात्र के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहे हैं. आचार्य राकेश उपाध्याय का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल मिला है और इसका एक विशेष महत्व होता है. पूरे वर्ष में चार नवरात्र होती हैं. लेकिन लोग दो नवरात्र को अच्छी तरह से जानते हैं. एक चैत्र नवरात्र और दूसरी शारदे नवरात्र. लेकिन हमारे शास्त्रों में दो नवरात्रों का और वर्णन है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर के नवमी तिथि तक चलती है. वहीं दूसरी नवरात्री माघ शुक्ल पक्ष से नवमी तिथि तक चलती है जो जून से लेकर जुलाई के मध्य में रहती है.''
गुप्त नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान
गुप्त नवरात्रि, सामान्य नवरात्रि से अलग मानी जाती है. इस अवधि में मां दुर्गा के साथ-साथ महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व है. श्रद्धालु इस दौरान जाप, हवन एवं दुर्गा शक्ति का पाठ करते हैं. विशेष तौर पर भगवती से सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान किया जाता है और जो भी अनुष्ठान होते हैं बड़े ही गुप्त तरीके से होते हैं, इसीलिए इस नवरात्र को गुप्त नवरात्र के नाम से जानते है. आचार्य बताते हैं कि, ''अधिकतर लोग इसे नहीं जानते हैं लेकिन गुप्त नवरात्रि भक्ति की आराधना करने से निश्चित ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.''
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माता की जिव्हा बाहर नहीं
बिरासिनी मंदिर में विराजी मां बिरासिनी की प्रतिमा कल्चुरी कालीन है. बताया जाता है कि इसका निर्माण 10वीं सदी में कराया गया था. काले पत्थर से निर्मित भव्य मूर्ति देश भर में महाकाली की गिनती उन गिनी चुनी प्रतिमाओं में से एक है जिसमें माता की जिव्हा बाहर नहीं है. कई वर्ष बाद 23 नवम्बर 1989 को जगतगुरु शंकराचार्य शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी के पावन करकमलों द्वारा बिरासिनी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ.
स्थानीय नागरिकों, कालरी प्रबंधन और दानदाताओं के सहयोग से लगभग 27 लाख रूपये में माता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. मंदिर का वास्तुचित्र, वास्तुकार श्री विनायक हरिदास एनबीसीसी नई दिल्ली द्वारा निशुल्क प्रदान किया गया. बिरासिनी मंदिर का लोकार्पण 22 अप्रैल 1999 को जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के शुभाशीष से संपन्न हुआ.