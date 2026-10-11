सपने में आईं देवी मां, खेत में हुईं प्रगट, उमरिया के बिरासिनी मंदिर निर्माण की अनोखी कहानी
उमरिया का बिरासिनी मंदिर है श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, खेत से प्रगट हुई थी मां, राजा वीर सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:59 PM IST
उमरिया: जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मां बिरासिनी देवी मंदिर क्षेत्र की धार्मिक पहचान और जन आस्था का प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर का इतिहास किसी लोक कथा से काम नहीं लगता. मां के प्राकट्य से जुड़ी मान्यताएं पीढ़ी से श्रद्धालुओं के बीच प्रचलित हैं. शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्ति मां के दर्शन पर सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की कामना करते हैं. इसी पावन अवसर पर उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी मां बिरासिनी के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और घट स्थापना कर जिले के कल्याण की प्रार्थना की.''
स्वप्न में आई थीं मां बिरासिनी
मां बिरासिनी देवी के प्राकट्य को लेकर प्रचलित लोक कथा बेहद रोचक है. मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पहले धौकल नामक व्यक्ति को स्वप्न आया और फिर धौकल ने खेत पर खुदाई करवाई. खुदाई के दौरान वहां से देवी की प्रतिमा प्रगट हुई. प्रतिमा मिलने के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से एक छोटी मढ़िया बनाकर मां की स्थापना की. धीरे-धीरे इस स्थान की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी. लोगों की आस्था बढ़ती गई और मां बिरासिनी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना का प्रमुख केंद्र बन गया. यह कथा आज भी मंदिर की पहचान और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का अहम हिस्सा मानी जाती है.
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राजा वीर सिंह ने बनवाया था मंदिर
मां बिरासिनी की महिमा और मंदिर की बढ़नी प्रसिद्धि के साथ इस स्थान का महत्व भी बढ़ता गया. प्रचलित मान्यता के अनुसार, क्षेत्र के राजा वीर सिंह ने मंदिर के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां मंदिर का निर्माण कराया. समय के साथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया. मां बिरासिनी मंदिर में क्षेत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष धार्मिक माहौल रहता है. भक्त दर्शन, पूजा अर्चना और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने पहुंचते हैं. मंदिर में ज्योति कलश और मनोकामना कलश स्थापित करने की परंपरा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है.
बिरासिनी मंदिर के पुजारी छोटू पांडा ने बताया कि, ''माता बिरासिनी का मंदिर पूरे भारतवर्ष में विख्यात हैं. आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिवस है. सुबह से ही भक्तों ताता लगा हुआ है. पूरे नौ दिन बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए आएंगे. आज कलेक्टर मैडम भी मंदिर पहुंची थी. उनके द्वारा घट स्थापना और पूजा अर्चना की गई.
कलेक्टर ने किए मां बिरासिनी के दर्शन
शारदीय नवरात्रि की प्रथम दिन कलेक्टर राखी सहाय ने बिरासिनी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और घट स्थापना की. उन्होंने बताया कि, ''आज नवरात्रि के पहले दिन मांं के दर्शन करने के लिए मंदिर आई थी. मैंने जिले की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है.'' नवरात्रि के शुभ आरंभ पर उनका मंदिर पहुंचना क्षेत्र के धार्मिक परंपराओं से जुड़ा अवसर रहा.