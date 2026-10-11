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सपने में आईं देवी मां, खेत में हुईं प्रगट, उमरिया के बिरासिनी मंदिर निर्माण की अनोखी कहानी

मां बिरासिनी देवी मंदिर उमरिया ( ETV Bharat )

उमरिया: जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मां बिरासिनी देवी मंदिर क्षेत्र की धार्मिक पहचान और जन आस्था का प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर का इतिहास किसी लोक कथा से काम नहीं लगता. मां के प्राकट्य से जुड़ी मान्यताएं पीढ़ी से श्रद्धालुओं के बीच प्रचलित हैं. शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्ति मां के दर्शन पर सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की कामना करते हैं. इसी पावन अवसर पर उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी मां बिरासिनी के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और घट स्थापना कर जिले के कल्याण की प्रार्थना की.''

स्वप्न में आई थीं मां बिरासिनी