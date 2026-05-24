ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में बाघ के हमले में महिला की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर बोला हमला

उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेरवा टोला गांव में बाघ के हमले में एक महिला की मौत. रेस्क्यू के दौरान बाघ की भी मौत.

UMARIA WOMAN DIED TIGER ATTACK
बांधवगढ़ में बाघ के हमले में महिला की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले से हड़कंप मच गया. एक बाघ ने महिला को मौत के घाट उतार दिया, फिर कुछ लोगों पर हमला किया. उसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों पर हमला बोल दिया. जिसमें कुछ अधिकारियों को चोट भी लगी और अब माहौल तनाव वाला बना हुआ है. बाघ का रेस्क्यू करते समय बाघ की भी मौत हो गई.

बांधवगढ़ में बाघ के हमले में महिला की मौत

उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे पनपथा बफर परिक्षेत्र के खेरवा टोला गांव में अचानक ही बाघ घर में घुस आया और आंगन में सो रही है एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बाघ ने 2 अन्य ग्रामीणों पर भी अटैक किया. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

बाघ के हमले से खेरवा टोला की रहने वाली 48 साल की फूलबाई की मौत हुई है. घायलों में दशईया और फुल्ला शामिल हैं. हमले के बाद बाघ घर के पास बैठा रहा और दहाड़ता रहा, जिससे ग्रामीणों में और ज्यादा दहशत फैल गई.

गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर बोला हमला

बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों में भी काफी गुस्सा देखने को मिला. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया और उनके बीच में झड़प हुई. ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व की टीम पर हमला कर दिया. सरकारी गाड़ी भी तोड़ दी, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

रेस्क्यू के दौरान बाघ की भी मौत

बताया जा रहा है कि बाघ घर के अंदर घुसकर बैठ गया था. जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश की गई. ग्रामीणों की भीड़ और शोर के बावजूद भी बाघ वहां से भागा नहीं बल्कि घर के अंदर चला गया. इससे ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई. अधिकारियों के अनुसार बाघ के रेस्क्यू के दौरान उसकी भी मौत हो गई. ये क्षेत्र जंगल से सटा है, इसलिए सतर्कता जरूरी है.

हमले के दौरान वन अधिकारी घायल

हमले के दौरान परिक्षेत्र अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव के सिर में चोट आई है जबकि पतौर रेंजर अंजू वर्मा के साथ भी मारपीट की गई है. घायलों को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले में वनरक्षक और डिप्टी रेंजर भी ग्रामीणों के निशाने पर आ गए. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाघ हमले में मृतक के परिवार को सहायता राशि देने का एलान किया है. मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है, उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने का समाचार दुखद है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. हमले में मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने और घायलों के निःशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं.

TAGGED:

UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE
VILLAGERS ATTACK FOREST DEPT TEAM
TIGER DIED DURING RESCUE
UMARIA NEWS
UMARIA WOMAN DIED TIGER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.