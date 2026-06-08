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जंगल की कहानियां सुनाएंगी बेटियां, बांधवगढ़ पेंच और कान्हा में महिला गाइडों को स्पेशल ट्रेनिंग

महिला गाइड की स्पेशल ट्रेनिंग प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक मध्य प्रदेश के नेतृत्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक के मार्गदर्शन में 5 से 7 जून को महिला नेचर गाइड क्षमता संवर्धन वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस स्पेशल ट्रेनिंग शिविर में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ-साथ कान्हा टाइगर रिजर्व एवं पेंच टाइगर रिजर्व की महिला नेचर गाइड दोनों ने हिस्सा लिया. इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद रहा की महिला गाइडों को प्रकृति व्याख्याकार के साथ-साथ संरक्षण दूत एवं सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी मजबूत बनाया जा सके.

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला गाइडों को वाइल्डलाइफ में दक्ष बनाने के लिए नई पहल की जा रही है. बांधवगढ़ के साथ ही कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व की महिला गाइड भी इसमें शामिल रहीं, तीन दिवसीय स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया जिसमें इन्होंने वाइल्डलाइफ की बारीकियां सीखी.

महिला गाइड को विशेष फील्ड ट्रेनिंग

इस विशेष ट्रेनिंग सिविर में प्रतिभागियों के लिए बांधवगढ़ के जंगलों में विशेष फील्ड ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया, जिससे उन्हें वन्य जीव व्याख्या पर्यटक प्रबंधन एवं संरक्षण संदेशों के प्रभावी संप्रेषण का व्यावहारिक अनुभव दिया जा सके. इसके अलावा आयोजित कक्षा आधारित प्रशिक्षण सत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण वैकल्पिक आजीविका वित्तीय प्रबंधन नेतृत्व विकास आत्मविश्वास निर्माण संवाद कौशल और समुदाय सहभागिता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया.

महिला गाइडों ने सीखीं वाइल्ड लाइफ की बारीकियां (ETV Bharat)

आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी फोकस

इस ट्रेनिंग शिविर में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, वित्तीय योजना एवं दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है. प्रतिभागियों के समक्ष पन्ना टाइगर रिजर्व में पारधी समुदाय द्वारा संचालित हैंड ब्लॉक पेंटिंग, पारधी जंगल वॉक तथा अन्य आजीविका गतिविधियों के सफल एग्जांपल भी बताए गए जिससे संरक्षण और आजीविका के संबंध का प्रेरक मॉडल प्रदर्शित किया जा सके.

गाइडिंग की कला सिखाई गई (ETV Bharat)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय कहते हैं कि, ''महिला नेचर गाइड पर्यटन संरक्षण जागरूकता और सामुदायिक विकास की महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके कौशल आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पर्यटन अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या 62 रही.

गाइडिंग की कला सिखाई गई

इस ट्रेनिंग में विशेषज्ञ वक्ताओं ने गाइडिंग की कला पर्यटकों के साथ प्रभावी संवाद संरक्षण संदेशों के प्रसार तथा महिला नेतृत्व के अलग आयाम पर विभिन्न आयामों पर चर्चा भी की गई. प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए. साथ ही विभिन्न संरक्षित क्षेत्र की कर प्रणालियों से सीखने का अवसर प्राप्त किया. गौरतलब है कि इस विशेष प्रशिक्षण में तीनों टाइगर रिजर्व की महिला गाइड शामिल हुईं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टोटल 197 गाइड हैं इनमें से 171 पुरुष और 26 महिलाएं शामिल हैं.